Cristiano Ronaldo, nuova Ferrari Purosangue nel suo garage: il prezzo è da capogiro

Cristiano Ronaldo va aggiunto un lussuosissimo "accessorio" al suo garage. Il calciatore e Pallone d'Oro ha infatti acquistato una delle auto più costose in commercio: una Ferrari Purosangue di colore blu.

CR7 non ha mai nascosto di essere un grande appassionato di supercar e auto di lusso a cui pochi possono accedere.

Entra dunque nella sua collezione il primo suv della casa di Maranello. A rendere noto il nuovo acquisto è stato lo stesso campione sportivo, postando una foto sui suoi profili social. L'ex Juventus Cristiano Ronaldo ora gioca in Arabia Saudita e si è fatto fotografare con un look total Gucci nel giardino di casa con la nuova lussuosa auto di casa Ferrari.

Per il suo nuovo suv ha optato per un colore blu notte lucido che fa risaltare l'argento dei cerchi e il giallo dei loghi del Cavallino. La supercar vanta un motore V12 aspirato di 6.5 litri che sviluppa ben 725 CV di potenza e 716 Nm di coppia massima, consentendogli di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 310 km/h.

Il prezzo? Da capogiro

In versione base l'auto parte da 390.000, ma con le modifiche richieste da Cristiano Ronaldo il prezzo finale speso dal calciatore potrebbe essere arrivato a sfiorare il milione di euro.