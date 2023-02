Cristina D'Avena, lutto per la cantante: l'ultimo saluto a uno dei componenti dei Bee Hive della serie Licia dolce Licia

Lutto per Cristina D'Avena che ha salutato uno degli attori della serie di Licia. Nelle scorse ore si è spento Vittorio Bestoso, apprezzato doppiatore di molti dei personaggi dei più amati cartoni animati, serie tv e videogiochi dell’epoca, oltre ad essere stato attore nel ruolo di Jack nelle serie Licia.

Il post sui social

A salutarlo sui social è stata Cristina D'Avena che lo ha ricordato postando una breve clic della famosa derie degli anni '80 e '90. Cristina è stata per tanti anni protagonista dello show di successo, seguito da centinaia di ragazzi e di bambini. Nella serie Bestoso interpretava Jack, manager dei Bee Hive, il gruppo musicale di Mirko, amore di Licia.

La carriera

«Ciao Vittorio» ha scritto la D’Avena nel suo post, aggiungendo un cuoricino grigio nella didascalia. E sotto il post sono piovuti tantissimi messaggi di cordoglio, fra cui quello di Marco Bellavia, l’ex gieffino che nella serie tv interpretava il ruolo di Steve. Bestoso era stato doppiatore di Re Yammer in Dragon Ball, ma aveva anche doppiato diversi altri cartoni come Sandy dai mille colori, Magica magica Emi e Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina.