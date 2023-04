Cristina Scuccia, nuovo singolo prima dell'Isola dei Famosi e balletti sexy: «Era una finta buona»

Cristina Scuccia, conosciuta in passato come suor Cristina, è passata dal sacro al profano. Dopo aver comunicato la sua decisione di abbandonare i voti si è lanciata nella carriera musicale, scegliendo di partecipare a L'Isola dei Famosi. Queste scelte hanno fatto storcere il naso a molti, ma quello che piace ancora meno sembra essere la sua nuova veste tutt'altro che angelica.

Cristina ha scelto, secondo alcuni strategicamente, di lanciare il suo nuovo singolo, con tanto di video a corredo, a pochi giorni dalla sua partenza per l'Honduras. Nel corso del reality avrà una grande visibilità che potrebbe fruttarle in fatto di vendite del suo singolo. Una scelta per alcuni tutt'altro che casuale, quasi come se da ingenua donna di chiesa si sia trasformata in arguta donna d'affari.

Se non piace di suor Cristina il senso degli affari, piace ancora meno la sua nuova veste sensuale. Nel videoclip che accompagna il singolo, infatti, l'ex donna devota a Dio, si lascia andare nel ballo alle mani di tre uomini, in modo decisamente ben diverso da quello che la castita del suo abito monacale l'aveva costretta per gli anni precedenti. Tutto ciò non piace al pubblico, che per ora non pare apprezzare troppo nemmeno la sua musica.