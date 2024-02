«Mio cugino si è abbonato al mio OnlyFans, la fidanzata lo ha scoperto e non mi hanno invitato al matrimonio»

Non c'è matrimonio senza dramma e nella maggior parte dei casi questo proviene dagli stessi membri della famiglia, che si tratti di quella dello sposo o della sposa. Gli inviti alle nozze sono il maggior spunto di discussione che divide amici o parenti ed è quanto capitato e raccontato da una donna, esclusa dalle attesissime nozze del cugino. Il suo invito al matrimonio non è mai giunto a destinazione, ma dietro il ritardo nessun errore: lo sposo non ha invitato la cugina al fatidico sì perché la sposa ha scoperto che lui era abbonato all'account OnlyFans della donna. Una scoperta che ha lasciato inorridita tutta la famiglia.

Gli sposi si sono giurati amore eterno a febbraio dello scorso anno, dopo lo scandalo venuto a galla a causa di un invito non fatto al matrimonio.

La cugina dello sposo non credeva ai suoi occhi quando tutta la famiglia aveva ricevuto l'atteso bglietto che indicava luogo e orario delle nozze. La donna ha atteso qualche giorno prima di chiedere spiegazioni ai futuri sposi, ma più il tempo passava, più lei non capiva il perché non avesse ancora ricevuto nessun invito.

I dubbi della donna sono sfociati in lite quando la futura moglie del cugino ha sbandierato a tutta la famiglia l'accout OnlyFans della cugina del promesso sposo, che si è subito giustificata dichiarando: «Mi sono iscritta perché mi servivano soldi. Non sapevo come pagare la caparra di una casa e ho deciso di aprire l'account», come riporta il Daily Mail.

Dopo l'accesa discussione, la cugina ha voluto indagare meglio per capire come la sposa avesse trovato il suo account su OnlyFans. Cercando tra i diversi follower, la donna ha scoperto che il cugino era tra gli abboanti che pagavano per vedere i suoi contenuti senza veli.

Lo sposo vedeva foto e video a sfondo sessuale della cugina, senza che lei se ne accorgesse. Quando la moglie l'ha scoperto ha deciso che invitare la donna al matrimonio sarebbe stato inopportuno. Dopo la sconcertante scoperta, la cugina ha rivelato di sentirsi «violata e disgustata». Non avrebbe mai immaginato che il cugino pagasse per vederla nuda.