«Ho mandato 65 candidature e nessuno ha risposto, poi ho scoperto il "trucco" del cv per ingannare l'IA: ora ho 3 lavori»

Tempi moderni richiedono soluzioni moderne, anche quando si tratta di lavoro. L'introduzione dell'intelligenza artificiale nella selezione dei candidati, in effetti, sembra aver causato una crescente agitazione, l'ennesima variabile ignota con cui si è costretti ad avere a che fare.

Decine, centinaia e in alcuni casi migliaia di application non ricevono risposta e diverse persone hanno utilizzato i social per lamentarsi di questa situazione, ormai ingestibile. Come farsi notare in una folla sempre più corposa e pressante? Quali sono i criteri che vengono analizzati per decidere se scartare o meno la candidatura?

A questo proposito, Cami sembra aver trovato una soluzione che le ha permesso di ribaltare la situazione: aveva mandato 65 application senza ricevere alcuna risposta, neppure una richiesta di colloquio.

Eppure, dopo aver utilizzato alcune accortezze si ritrova ora con ben tre lavori. Il segreto? Rendere il suo curriculum AI-friendly, vale a dire fatto su misura per l'intelligenza artificiale.

Come modificare il curriculum

«Se stai facendo fatica a trovare lavoro, prova così», suggerisce Cami nel video pubblicato sul suo account TikTok. Mentre mangia nella sua auto, la ragazza racconta come è riuscita a ribaltare la situazione alquanto disperata in cui si trovava fino a poco tempo prima. «Un paio di settimane fa - dice - ero davvero in cattive acque. Avrò mandato candidature per 65 lavori diversi e nessuno mi ha mai risposto».

La mancanza di prospettive l'aveva davvero spaventata: «Ero tipo: oh Dio mio, dovrò trasferirmi? Dovrò cominciare a vendere la mia roba, tipo la macchina e tutto il resto". Fortunatamente, una mia amica mi ha parlato di un trucchetto, una cosa davvero distopica. Lasciate che vi spieghi, perché quando ho iniziato a fare in questo modo sono arrivate le richieste di colloquio da tutte le parti e guardatemi ora, con tre lavori».

L'intelligenza artificiale viene utilizzata sempre più spesso per fare una scrematura tra le candidature e il modo migliore per sopravvivere a questo taglio è costruire un curriculum che sia adatto. Innanzitutto, si copia la «descrizione del ruolo per cui si fa application e si incolla sul cv. Poi, fai il testo molto molto piccolo e di colore bianco, così non è visibile all'occhio umano, ma evidentemente l'IA sa che c'è e legge ogni parola chiave».

Naturalmente, ciò vuol dire cambiare il proprio cv per ogni singola candidatura, «che sicuramente è uno schifo, ma sapete cos'altro è uno schifo? Il panico di non avere un lavoro», dice Cami. Poi, invece di usare semplicemente LinkedIn o Indeed, dopo aver mandato lì la mia application vado su Google, trovo la mail dell'azienda e invio il curriculum con due parole, per far sapere chi sono e che mi sto candidando».

Alcuni utenti confermano la validità del suggerimento: «Ho mandato candidature per oltre mille diverse posizioni in un anno e mi hanno risposto in 4. Ho fatto questa cosa e mi hanno scritto il giorno dopo. Funziona», «Ho reso il mio cv ai-friendly, ho 18 anni e prendo 22 dollari l'ora, adoro».