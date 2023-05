Daniele Bossari e il tumore: «Ho pregato con mia madre. La depressione? C'è sempre, mia moglie mi ha salvato. Franco Battiato il mio maestro»

Daniele Bossari ha avuto paura. L'ha vissuta. Ci ha anche combattuto. Ma non è stata la sola battaglia che ha dovuto affrontare quando ha scoperto di aver un carcinoma alla base della lingua. Ha lottato, si è sottoposto a delle cure per sconfiggere il cancro. Perché è di quello che stiamo parlando. Di quello che il conduttore ha parlato al Corriere della Sera. «All’inizio mi sembrava di vivere in un incubo». Poi piano, piano con l'aiuto di Filippa Lagerbäck (sua moglie da cinque anni e compagna di vita da 22), ma anche della sua famiglia si è fatto forza. Sua padre un esempio. Poi c'è la mamma: «Ho pregato anche io, come mia madre, e mi sono rifugiato nell’amore».

Daniele Bossari choc: «Ho avuto un tumore alla gola, sono vivo dopo mesi di chemioterapia»

Daniele Bossari e il tumore, come sta

Si è affidato completamente alla scienza.

E la scienza ha fatto il suo percorso. Lo ha aiutato a vivere. «Dopo le cure, che sono state belle invasive, ho deciso di raccontare questa esperienza che avevo tenuto riservata con il pensiero che potesse fare bene ad altri, visto che anche io ero alla costante ricerca di altre esperienze simili da leggere»

L'amicizia con Franco Battiato

Poi c'è Franco Battiato. Un'amicizia cominciata in radio, proseguita poi nel tempo con tanti consigli. «In lui ho trovato un maestro, anche se non amava farsi chiamare così. Ma nel mio caso lo era. Facevo meditazione in maniera selvaggia, come diceva. Lui mi ha insegnato le tecniche, gli esercizi di respirazione e di consapevolezza che faccio ancora oggi: danno dei picchi di benessere e ti fanno capire che non siamo che piccoli granelli di sabbia nell’universo».

L'amore con Filippa

Prima di tutto però per il Boss c'è l'amore per Filippa Lagerback. La donna che lo ha sempre accompagnato, non lo ha mai lasciato solo.

«L’avevo vista la prima volta in un poster pubblicitario: "Sarà la donna della mia vita", mi sono detto. Ho avuto modo di incontrarla proprio a Fuego e ho cominciato a chiedere agli autori di invitarla il più spesso possibile. Era il mio corteggiamento. Lei ci ha messo un po’ più di tempo a decidersi».

La depressione

In passato Daniele ha sofferto anche di depressione. Per la prima volta ne ha parlato dentro la Casa del GF Vip: «Negli anni del grande successo mi sentivo onnipotente: ero solare, affrontavo la vita in modo propositivo, avevo soldi, fama, tutto. E pensavo che sarebbe stato così per sempre. E invece le botte le ho prese ed è stata una delle lezioni della vita: è nata lì la crepa che mi ha fatto scivolare giù, nella depressione». Tutto finito? No, assolutamente. «La depressione è come una fiammellina: resta sempre lì».