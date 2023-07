Dazn regala i tagli dei calciatori: a Napoli vince il taglio alla Di Lorenzo

I calciatori sono diventati nel corso degli anni sempre più icone di stile, modelli di glamour che curano in maniera maniacale il look. Imitato da migliaia di fan sparsi in giro per il mondo.

È all'ordine del giorno osservare giovani (e meno giovani) andare in giro fieri sfoggiando la capigliatura del proprio idolo. Chiome di tutte le lunghezze e di tutti i colori, un tripudio di varietà e talvolta eccentricità.

Cavalcando questo fenomeno, Dazn ha dato il via ad un tour in diverse città italiane: «Dazn ti regala i tagli iconici del calcio», dedicata a tutti i fan che quest’estate vorranno replicare i look dei loro beniamini.

La tappa di oggi è stata Napoli, nel cuore del centro storico, al Barber Shop: Xenon Group in via Maddaloni. Ad attenderli il barbiere dei calciatori Francesco Bottone insieme al suo staff.

Una trentina i ragazzi che hanno potuto richiedere gratis il taglio del loro calciatore preferito. Il più richiesto quello del capitano del Napoli Di Lorenzo, i più eccentrici invece i look di Theo Hernández e Griezmann.

«Abbiamo accettato con entusiasmo l'iniziativa proposta da Dazn anche perché per noi è all'ordine del giorno accontentare molti ragazzi che vengono a chiederci i tagli dei loro idoli calcistici», spiega Bottone, titolare dello shop inaugurato dal padre nel lontano 1941.

Un nome, quello del parrucchiere, noto tra tanti calciatori e non solo: «Abbiamo sempre cercato di curare il taglio nel particolare, concentrandoci sui dettagli e questo ci ha portato ad essere richiesti tra numerosi vip dello spettacolo e soprattutto nel mondo del calcio. Da oltre dieci anni curo il look di numerose star del pallone, da Higuain e Callejon fino a Jorginho e Osimhen».

Francesco e il suo team si occupano della cura dei tagli della squadra partenopea per il calendario annuale: «Siamo i parrucchieri ufficiali del calendario Calcio Napoli e abbiamo avuto la possibilità di occuparci del look di tutti i giocatori della squadra.

A tal proposito posso rivelare che quest'anno, durante il setting, si respirava una tale armonia e una forte consapevolezza che mi hanno dato la sicurezza, con qualche mese d'anticipo, che avremmo vinto il terzo scudetto».

E alla domanda a quale calciatore a cui hai curato il taglio resti più legato, la risposta è commossa: «Dries Mertens, anzi Ciro, il più napoletano di tutti. Ci vediamo ogni volta che viene a Napoli, è un vero amico. Tra qualche giorno ritorna qui e ha già prenotato un taglio per lui e per suo figlio». La tradizione continua.