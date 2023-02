Diciottenne gioca alla lotteria per la prima volta e vince 48 milioni: «Urlavano tutti, io piangevo ma sono rimasta al lavoro»

Ha tentato la fortuna per la prima volta nella sua vita. E le è andata benissimo. Una ragazza canadese dell'Ontario, in Canada, ha comprato per la prima volta nella sua vita un biglietto della lotteria. Non immaginava neanche lontanamente che avrebbe vinto, lei da sola, un jackpot strabiliante: 48 milioni di dollari canadesi, pari a circa 33,2 milioni di euro. La vincita è di quelle che possono rendere folli degli adulti, ma Juliette Lamour - scrive la Bbc - ha dimostrato di avere i piedi ben piantati in terra e ha assicurato che investirà con cura questo capitale, piovutole addosso come una valanga, affidandosi a un consulente finanziario, che ha subito ribattezzato Dad (papà). E assicura che non si darà alla pazza gioia, ma frequenterà l'università per diventare medico, senza doversi indebitare per pagarsi gli studi.

«Piangevo. Lacrime di gioia ovviamente», ha confidato la ragazza di Saulty Ste. Marie che frequenta la scuola superiore e lavora, in un'intervista alla Ontario Lottery and Gaming Corporation, la società che gestisce le macchine da gioco e le lotterie, di proprietà dello stato dell'Ontario. «Ancora non ci credo. Ho centrato il Gold Ball jackpot con il primissimo biglietto della lotteria». Se n'è accorta quando ha controllato il suo numero di biglietto in un'app sul telefonino ed è uscita la scritta lampeggiante «Big Winner» con una musichetta. «Un mio collega è caduto in ginocchio incredulo. Urlava. Ma urlavano pure tutti gli altri che avevo vinto 48 milioni di dollari».

Juliette resta a lavoro nonostante la vincita

Il suo capo al lavoro le ha detto che poteva tornare a casa se voleva, ma Juliette, consultandosi con la madre, ha deciso di restare e finire il suo turno di lavoro, dimostrando subito promettenti freddezza, realismo e razionalità. Investimenti oculati sì, ma qualche sfizio la diciottenne canadese intende comunque concederselo e una volta finito la scuola si ripromette di viaggiare per un periodo con i genitori. Sceglierà un continente e lo girerà in lungo e in largo. «Voglio fare l'esperienza di Paesi diversi, studiarne la storia e la cultura, assaggiarne il cibo e ascoltarne la lingua», anticipa. E l'improvviso cambio di prospettiva nella vita ha prodotto anche una meditazione: «Non è il denaro che ti definisce, ma è il lavoro che fai», dice Juliette, citata dalla Bbc.