Dan Buettner è autore di best-seller, esploratore, divulgatore, produttore e ricercatore. Per anni e anni ha studiato e analizzato la dieta degli ultracentenari che vivono nelle così dette Blue Zones, quelle aree del mondo in cui l'aspettativa di vita è sorprendentemente alta. Alcuni esempi sono la prefettura di Okinawa in Giappone, la provincia di Nuoro in Sardegna, la Grecia e la penisola di Nicoya in Costa Rica.

APPROFONDIMENTI Ricrea la foto d'infanzia con il suo gatto di 20 anni prima di sottoporlo all'eutanasia: «Ti amerò per sempre, Gandalf» «Mia moglie ha lasciato nostro figlio di un anno solo in casa per andare a correre: voleva provare le scarpe nuove» «Mio marito ha installato una telecamera nascosta in casa e ha scoperto quello che temeva. Ho chiesto il divorzio»

Le sue ricerche gli hanno permesso di individuare due alimenti in particolare, presenti in tutti i supermercati e dal costo ridotto, da introdurre nella propria dieta quotidiana per allungare la vita: un barattolo di fagioli e una manciata di noci. Poi, ha spiegato quali sono i loro effetti positivi.

Noci e fagioli: i benefici

Dan Buettner fa presente che sia i fagioli che le noci contengono una grande quantità di fibre, le quali sono indicate per ridurre le infiammazioni dell'intestino e ridurre il rischio di malattie mortali, tra cui il cancro. Inoltre, sono ricchi di proteine e per questo aiutano a sentirsi sazi.

Le noci, inoltre, sono una delle fonti prioncipali di acidi grassi linoleici e Omega 3, generalmente collegati a una riduzione del rischio di contrarre malattie cardiache e, di conseguenza, alla possibilità di vivere più a lungo. Poi, Dan ha specificato che quando si parla di longevità «non c'è una soluzione a breve termine. Bisogna accumulare una serie di buone abitudini da portare avanti per decenni».

Per quanto riguarda i fagioli, uno studio del 2004 condotto su centinaia di anziani residenti nelle Blue Zone ha rilevato che coloro che consumavano più fagioli vivevano più a lungo e c'era una riduzione del rischio di mortalità del 7% per ogni 20 grammi mangiati, secondo quanto riporta il DailyMail. In sardegna, in effetti, si consumano ceci e fave, spesso tutti i giorni, e in Costa Rica fagioli neri.