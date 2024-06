Il disabile sulla sedia a rotelle costretto a salire le scale della metropolitana in ginocchio

Una persona con disabilità è stata filmata mentre saliva in ginocchio le scale della metropolitana, a Samambaia, nel Distretto Federale, Brasile. Dalle immagini è possibile vedere che la scala mobile, che si trova accanto, andava nella direzione opposta. Era, infatti, disponibile solo nel senso di discesa dal piano superiore mentre l'uomo aveva la necessità di salire al piano superiore.

Il video è stato registrato alla stazione di Samambaia Sul e l'utente costretto sulla sedia a rotelle ha dovuto salire al piano superiore in ginocchio.

Nelle immagini è possibile vedere un altro uomo che prende le batterie dalla sedia a rotelle e le trasporta al piano di sopra.

Come riporta g1, Metrô-DF ha affermato in un comunicato che la squadra di sicurezza ha allertato i dipendenti della stazione per invertire le scale e consentire al passeggero di salire, ma che l'utente «ha deciso di non aspettare».

A TV Globo, il passeggero della metropolitana che ha inviato le immagini ha detto che le scale raramente sono programmate per salire al piano superiore e che spesso i dipendenti che lavorano alla stazione non rispondono alle richieste di cambiare la direzione delle scale mobili.

Dal canto suo, Metrô-DF ha ammesso che l'ascensore della stazione di Samambaia Sul non funzionava, ma che sono state effettuate delle riparazioni.

Per completezza di informazioni, g1 ha pubblicato il comunicato integrale della compagnia che gestisce il servizio: Metrô-DF informa che l'incidente registrato nel video è avvenuto alla stazione Terminal Samambaia. Quando l'utente su sedia a rotelle è sceso, una coppia di guardie di sicurezza ha verificato l'arrivo dell'utente sulla banchina della stazione e ha ricevuto l'informazione che la scala mobile stava scendendo. Da quel momento in poi, la sicurezza ha chiamato la squadra del personale della stazione per invertire la direzione delle scale e consentire all'utente su sedia a rotelle di salire. Prima che il dipendente della stazione agisse per farlo, l'utente ha deciso di non aspettare. Sottolineiamo che, in precedenza, l'utente su sedia a rotelle si è imbarcato presso la stazione Terminal Samambaia, dopo essere stato avvicinato dagli addetti della stazione e incaricato di attendere che l'addetto all'operazione lo accompagnasse. L'utente su sedia a rotelle, però, non ha aspettato l'aiuto per salire a bordo ed è sceso con il suo compagno. Nel ritorno rappresentato nelle immagini video, l'utente su sedia a rotelle non ha aspettato il supporto dei dipendenti nell'area operativa. Inoltre, gli addetti alla sicurezza hanno preso la sedia.

Metrô-DF sottolinea che svolge un'attività specializzata per assistere le persone con disabilità che accedono al sistema, monitorandole dalla salita allo sbarco sui treni. Nel caso in questione l'utente su sedia a rotelle era accompagnato e non ha richiesto assistenza, né ha purtroppo aspettato il supporto offerto dagli addetti dell'azienda.

Per quanto riguarda l'ascensore della stazione Terminal Samambaia, la sua porta era fuori allineamento. Il team di manutenzione dell'azienda ha già effettuato le riparazioni e l'ascensore è ora operativo.