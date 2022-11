Divorzia dal marito ma restano amici: «Gli ho trovato la nuova fidanzata e le do consigli sull'intimo da usare a letto con lui»

Restare amici dopo essersi lasciati. È un po' l'essere mitologico delle relazioni, la leggenda metropolitana a cui tutti hanno pensato almeno una volta, ma che nessuno ha mai vissuto davvero. O meglio, quasi nessuno. Fa eccezione una coppia di ex sposini degli Stati Uniti, che non solo sono rimasti in buoni rapporti, ma che si definiscono addirittura «migliori amici».

Professoressa pubblica video porno su OnlyFans, gli studenti la scoprono: licenziata. «La scuola non mi paga abbastanza» FOTO

Incendia la casa del fidanzato per un attacco di gelosia: «Si è filmata mentre dava fuoco al divano». Arrestata 23enne

Il racconto

Mary McDaniel e Nathan Drumm si sono separati nel 2019. Con un figlio in comune, inizialmente hanno faticato a vivere in serenità. Con il passare del tempo però le cose sono migliorate, tanto da instaurare addirittura un rapporto d'amicizia. Una fortuna per il figlio, che «può ancora fare cose con entrambi». Ma anche per il papà, che grazie alla sua ex moglie ha trovato di nuovo l'amore. La sua attuale fidanzata si chiama Shayla ed è stata proprio Mary a far scoccare la scintilla. «Ha visto che c'era feeling e ci ha aiutati a fidanzarci», racconta Nathan. E a chi storce il naso sul loro nuovo rapporto, l'uomo risponde: «Siamo cresciuti insieme e ci siamo messi insieme giovani, quindi ci conosciamo praticamente da tutta la vita».

Anche per Shayla (la nuova fidanzata) è stato difficile accettare questo rapporto tra il compagno e l'ex moglie: «All'inizio è stato un po' strano. Nelle passate relazioni con i ragazzi, l'ex mi trattava sempre come spazzatura, quindi ci è voluto un po' per adattarsi. È stato difficile per me dare loro tutta la mia fiducia. Ogni volta che avevo un'insicurezza l'ho espressa e ora sembriamo una famiglia. Usciamo insieme tutti e tre». Il loro menage a trois va così oltre i rapporti classici, che le due ragazze si confrontano addirittura sulla lingerie che Shayla dovrà usare a letto con Nathan.

«L'altro giorno Shayla mi ha mostrato questo completo di lingerie che stava pensando di indossare per Nathan e io ho detto 'sì, indossalo'. Non credo che molte persone pensino che sia normale», ha raccontato Mary. Il trio si è allargato a un quarto membro. Anche l'ex moglie di Nathan ha ritrovato l'amore, il 27enne Josh Sulzen. Anche lui si è integrato alla perfezione ed è ottimo amico dell'ex marito della sua fidanzata. Ora gestiscono insieme una pagina TikTok, dove si divertono a postare video auto-ironici. Insomma, una grande famiglia allargata.