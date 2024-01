«Non ho fatto la doccia per sei settimane, la decisione migliore della mia vita. E nessuno mi dice che puzzo»

Sempre più persone aderiscono al noo poo, la tendenza che mira a ridurre o eliminare completamente l’uso dello shampoo per lavare i capelli, garantendo che «migliori la salute e l’aspetto dei capelli». Ma una donna, l'utente di Instagram Jessy Muller, ha portato questo trend a un altro livello: anziché smettere di lavarsi i capelli,

Tutto ha avuto inizio quando lo scaldabagno del camper in cui la donna vive da «nomade digitale» ha smesso di funzionare. Jessy, 41 anni, ha così deciso di prolungare l'intervallo tra i lavaggi il più a lungo possibile. Dopo cinque settimane, la donna ha interrotto il suo record con una doccia in una stazione di servizio, che le è costata 17 dollari. Dopo quella doccia, Jessy Muller capì che prolungare l'intervallo tra un lavaggio e l'altro era la decisione migliore che avesse preso, così decise di resistere fino a sei settimane. Nel tempo in cui non fa la doccia, assicura, cerca comunque altri modi per curare la sua igiene: «Mi mantengo pulita utilizzando metodi alternativi e di tanto in tanto mi concedo il lusso di fare una doccia calda, lunga e adeguata. Finora, nessuno mi ha detto che puzzo».

La confessione di Muller ha suscitato opinioni divise sui social: alcuni utenti esprimono stupore e disapprovazione, altri sostengono il suo approccio alternativo all'igiene, sottolineando addirittura i benefici per la pelle del non fare la doccia quotidiana.