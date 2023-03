Incinta e con contratto in scadenza assunta a tempo indeterminato: «Avevo paura di perdere il posto»

Luisa Montagna, 26 anni con una bambina in arrivo per il 1 maggio è stata assunta con un contratto a tempo indeterminato dall’azienda ortofrutticola Nadalini firmato in questi giorni.

La notizia della gravidanza ha fatto successo a causa del fatto che tantissime giovani donne sono costrette a scegliere tra lavoro e maternità.

Dopo la laurea in Economia conseguita a Ferrara, Luisa si è trasferita 4 anni fa a Sermide, nel Mantovano, dove oggi vive con il compagno, nella zona di produzione del melone mantovano Igp.

Inizialmente si era proposta per cercare una prima opportunità partendo da zero all'azienda, dopodichè un part time stagionale come impiegata in segreteria.

Alla fine del 2022 arriva la gravidanza. «L’ho comunicato a Francesca e dopo aver festeggiato insieme la notizia le ho detto che avevo paura: sapevo che avrebbe potuto mettere in dubbio il mio rinnovo. E invece mi ha comunicato di non avere alcun dubbio su di me, e che con l’inizio della stagione dei meloni mi avrebbe assunta a tempo indeterminato. A febbraio è arrivato il contratto».

Con il settore agricolo che oggi è messo a dura, la titolare dell'azienda cerca comunque il proprio spazio tra l’eredità famigliare, nuove tecnologie e di dissuadere la concezione che le donne in gravidanza non possono più lavorare o possono farlo ma con contratti precari.

«Il lavoro di un imprenditore o di un’imprenditrice è un atto politico: abbiamo l’opportunità di fare scelte che diano un segnale e riconoscano la professionalità. Nel caso di Luisa, mi sono trovata davanti ad una giovane brava, motivata, che ha voglia di imparare e fa tesoro anche degli errori con un approccio prezioso, ma in preda alla paura di perdere il suo lavoro. Non ho fatto altro che confermare le sue competenze, visualizzando il suo percorso qui anche per i prossimi anni: quando il responsabile amministrativo attuale andrà in pensione quel posto sarà suo», spiega Francesca.

Continua: «È stata lei a subentrare in azienda portando l’innovazione informatica e tecnologica in tutti i comparti, dalla gestione alle risorse idriche fino alla tracciabilità, introducendo anche l’utilizzo di droni in sorvolo sulle serre e sui campi, pratica poco ancora poco utilizzata in ortofrutticoltura, o una calibratrice elettronica che ha alzato lo standard di produzione dei meloni permettendone la distribuzione anche all’estero. La sua è una visione di largo respiro, che risponde con fatti concreti e professionalità ai commenti ironici e maschilisti che ancora incontra sul suo cammino. Oggi è anche vicepresidente di Op Sermide Ortofruit - importante realtà distributiva italiana - e socia fondatrice dell’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta che ha contribuito a fondare, per «portare la professionalità femminile nel settore».