Dal meccanico per un cambio olio, esce con una fattura da oltre 400 euro: «Solo perché sono donna, d'ora in poi andrò con un uomo...»

Le battute sulle donne al volante, anche al giorno d'oggi, rimangono un grande classico. Il rapporto tra il genere femminile e le automobili, più in generale, è spesso oggetto di grasse risate da parte di chi in questi pregiudizi non vede nulla di male, ma solo l'occasione per divertirsi su quella che viene percepita come un'innegabile e universale verità.

Il fatto che tante donne non siano interessate ad altro che non sia l'aspetto più basilare del possedere una macchina, vale a dire come mezzo di trasporto, porta alcuni professionisti a fare il passo successivo rispetto al pensiero discriminatorio e a spostarsi al confine della truffa. A tal proposito, Kat racconta la brutta esperienza dal meccanico, che secondo lei ha approfittato della sua ignoranza in merito alle automobili per farle pagare un prezzo salatissimo per un semplice cambio dell'olio.

L'esperienza di Kat dal meccanico

«D'ora in poi porterò con me un uomo ogni volta che devo cambiare l'olio», dichiara Kat nel video pubblicato sul suo account TikTok, per poi spiegare come un semplice cambio dell'olio si sia trasformato in una serie di interventi sulla sua auto che le hanno fruttato un conto da 455 dollari, vale a dire circa 420 euro.

Secondo la ragazza, infatti, il meccanico si è approfittato del fatto che sia una donna e abbia dato per scontato la sua ignoranza, spingendola a fare acquisti non necessari.

«Il tipo mi fa: hey, che tipo di olio vuoi?, e io penso: ah, ce ne sono diversi?, così gli dico semplicemente di mettere quello usato anche l'ultima volta. A quel punto ribatte che l'ultima volta ha usato l'olio premium, qualsiasi cosa voglia dire, e io faccio: ok, va bene, allora metti quello, voglio che la mia auto funzioni bene - racconta Kat -. Dieci minuti dopo torna con il filtro dell'aria e dice: sembra che ci sia un buco, e io gli chiedo come sia potuto succedere. Lui mi fa: Non so, queste cose accadono, ma probabilmente dovremmo cambiarlo, non è costoso». La ragazza acconsente, e continua l'attesa.

Mezz'ora dopo il meccanico torna e le dice: «Non credo sia legale fare una rotazione degli pneumatici sulla tua auto, le gomme anteriori sono troppo usurate, il battistrada è basso». Kat chiede cosa voglia dire, e lui risponde che probabilmente è meglio cambiare le gomme. Per chiarezza, lei chiede: «Cioè, se continuo a guidare con questi pneumatici, cosa succede? Esplodono?» e il meccanico risponde che forse potrebbe tenerle ancora un po' ma non vorrebbe «che le succedesse qualcosa di male».

Da qui, l'acquisto delle gomme. Naturalmente... premium. «Pensavo che le gomme fossero semplicemente gomme, ma gli ho datto di darmi quelle buone, perché certamente non voglio morire - spiega Kat - Poi ha detto che ha fatto qualcosa con il liquido dei freni. Credo. Vabbè, comunque due ore dopo mi presenta la fattura, quasi 500 dollari, ed eccoci qui. Ora ho un'automobile premium, con le gomme premium, i liquidi premium, tutto premium. Dovrei iniziare anche con la benzina premium, se già non è quella che uso. Comunque ho imparato la lezione, e se mi serve un cambio dell'olio non andrà più da sola».