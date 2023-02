Donna resta incinta del marito morto quattro anni fa

Ângela Ferreira, una donna portoghese che in questi anni si è battuta per la legalizzazione dell'inseminazione post mortem, è rimasta incinta del marito deceduto nel 2019. Hugo aveva lasciato per iscritto la sua volontà: che la moglie avesse un figlio con il suo seme.

«Finalmente, condivido la notizia tanto desiderata. Ci sono voluti anni di lotta, il processo è stato lungo e dispendioso in termini di tempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta! È con enorme gioia e con il cuore pieno che condivido che due cuori battono dentro di me», ha dichiarato Angela sul suo profilo Instagram.



La battaglia della donna è iniziata dopo la morte del marito. A quel tempo, Angela ha creato una petizione che è stata firmata da più di centomila persone.

Dopo essere stata approvata dal parlamento nell'ottobre 2020, il disegno di legge è stato sottoposto al vaglio del Presidente della Repubblica. In quel momento, Marcelo Rebelo de Sousa ha mostrato alcune titubanze soprattutto su probabili «incertezze legali» in merito alle eredità. Il 5 novembre 2021, sei mesi dopo, il Presidente della Repubblica ha permesso ad Angela di realizzare il sogno del suo defunto marito.