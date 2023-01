Donna si sposa da sola, con tanto di fede nuziale, bouquet e festa: «Mi sento realizzata e sono molto felice»

Renata Moraes, 55 anni, residente a Santos, sulla costa di San Paolo, Brasile, si è sposata con se stessa, dopo essersi stancata di aspettare la proposta di matrimonio ufficiale del suo ex.

La donna ha deciso pertanto per una cerimonia 'sologamica' con tanto di festa, bouquet e fede nuziale a Rio de Janeiro. Al g1, Renata ha dichiarato di essere finalmente felice e realizzata.

La neosposina ha deciso di sposarsi dopo la fine di una relazione durata oltre 15 anni, con tanto di abito lungo, mazzo di fiori, grigliata e dolciumi. La festa si è svolta a casa degli zii di Renata, dove la sposa è arrivata accompagnata dalla figlia. Una nipote le ha preso l'anello, che ha consegnato alla ragazza, in modo che l'adolescente potesse mettere l'anello al dito alla madre.

La sposa ha sottolineato che, oltre a soddisfare un desiderio personale, la cerimonia e la festa sono servite per dimostrare che le donne hanno il potere di realizzare i propri sogni.

«Mi sento realizzata e molto felice. Ero con la famiglia che amo e che mi ha sostenuto instancabilmente. È stato tutto meraviglioso. Le mie zie paterne si sono occupate della torta e del bouquet, mio ​​zio Gualter ha fatto da chef. Mentre mia figlia mi ha accompagnata» ha dichiarato.

Renata ha raccontato di aver sempre sognato di sposarsi. Dopo aver incontrato l'ex ed essere rimasta incinta, la coppia ha deciso di vivere insieme. Secondo lei, durante i 15 anni di relazione ha sempre messo in chiaro che voleva sposarsi. Tuttavia, nel tempo, la relazione si è esaurita, poiché il compagno non ha esaudito il suo desiderio. La relazione si è conclusa definitivamente, per questo motivo, nel luglio 2022.

Secondo la spiegazione di Renata, è stato da quel momento che ha deciso di realizzare il suo sogno di sposarsi. «Nel mio caso - la sologamia - è la realizzazione di un sogno a cui nessuno voleva partecipare. Mia nonna diceva sempre che dovevo sempre mettermi al primo posto. Per stare bene con gli altri, devi stare bene con te stesso. Io sono molto felice», ha concluso la donna.