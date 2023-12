Dorita Delle Donne: matrimonio a sorpresa in ospedale con la compagna Ester

Dorita Delle Donne, la giovane manager stabiese che da anni vive a Londra e lotta contro il cancro, ed è in ospedale per la terapia del dolore si è sposata con la compagna Ester.

Un'unione, voluta fortemente dalle due ragazze, anche per la condizione di salute piuttosto precaria, che sta facendo di nuovo preoccupare parenti e amici della chef che sui social racconta la sua vita sempre col sorriso.

«Eccoci qui a ufficializzare il nostro amore, ovviamente ci aspettavamo una diversa location dell’ospedale, in queste condizioni, e anche senza anelli (consigli su dove trovarli a Londra o in Campania sono graditi)» scrive la sposa Ester Sanna. E continua. «Con positività, confido nel miglioramento per festeggiare questo matrimonio alla nostra maniera napoletana e magari poter festeggiare belle notizie . Chissà …ma come sempre sono dell’idea che pensare positivo porta positività».