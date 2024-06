Dua Lipa a Capri: il video di “Volare” virale sui social

Capri ricca di star. Nell'isola Azzurra, infatti, da qualche ora è sbarcata anche Dua Lipa, la famosissima cantautrice e compositrice britannica arrivata in grande stile con un elicottero.

Insieme a un bodyguard e ad alcune persone del suo staff, Dua Lipa ha preso la scena: prima ha attraversato la Piazzetta e si è diretta verso l’hotel dove alloggia, poi in serata si è lasciata andare all'entusiasmo cantando a tavola “Nel blu dipinto di blu”, in un video poi diventato virale in rete.

L'artista in queste ore si trova a Capri perché ospite di un evento di moda targato Jacquemus. È infatti testimonial del marchio italiano Patrizia Pepe dal 2017 e di quello anglo-spagnolo Pepe Jeans dal 2019, oltre che di Yves Saint Laurent. Insieme a lei, sull'isola in queste ore, anche artisti italiani come Elodie e Ghali.