Tutto pronto per il matrimonio non reale più reale dell'anno. Oggi, 7 giugno, Hugh Grosvenor, 33 anni, il settimo duca di Westminster, l'uomo sotto i 40 anni più ricco del Regno Unito, sposerà la sua Olivia Henson, 31 anni, nella cattedrale di Chester. Grande amico di William e, soprattutto, di Harry, Hugh frequenta fin da piccolo gli ambienti Royal e ha insistito a invitare entrambi i fratelli. Ma ha poi ha dovuto scegliere. Pare che il duca di Sussex si sia offeso del fatto che Grosvenor ha preferito affidare a William e non a lui il ruolo di usciere alla cerimonia. E nonostante sia padrino anche di Archie, ha voluto George come paggetto.

Le prove generali

Ieri sera ci sono state le prove generali. Il Duca di Westminster è apparso "pallido e nervoso" quando lui e la sua futura sposa sono arrivati ​​alla cattedrale di Chester per le prove finali. La coppia è stata raggiunta da un gruppo di circa 25 amici e familiari a bordo di due grandi minibus Mercedes ed è stata portata all'ingresso laterale della Cattedrale, fuori dalla portata dei fotografi. La sposa Olivia Henson, vestita con un abito a motivi blu e zoccoli rossi, sembrava "rilassata e radiosa" quando è uscita dalla cattedrale intorno alle 17:30. Un piccolo gruppo di residenti ha applaudito educatamente quando la coppia è apparsa e la signora Henson ha ricambiato il sorriso dopo aver sorriso e abbracciato un membro del suo gruppo.

Il ruolo di William e George

L'assenza del principe Harry dal matrimonio del duca di Westminster mostra la profondità della "terribile spaccatura" con William. Nella magnifica sede della famiglia Grosvenor, Eaton Hall, sono in corso gli ultimi ritocchi per un sontuoso ricevimento per i circa 400 ospiti attesi. «I Grosvenor sono tradizionalmente un gruppo piuttosto introverso», hanno detto gli amici. Data la presenza dell'erede al trono all'evento, sono molte le precauzioni di sicurezza. I cani antidroga della polizia sono stati visti controllare gli scarichi attorno all'edificio per individuare eventuali tracce di esplosivi.

Il ricevimento a Eaton Hall

Eaton Hall, un finto castello francese situato in 10.872 acri del Cheshire (di cui 50 acri sono elaborati giardini formali) è il luogo in cui la coppia intende vivere dopo il matrimonio ed è il luogo perfetto per una festa. I dettagli sulla lista degli invitati e sul programma del ricevimento vengono tenuti molto privati, almeno per ora, ma il Duca ha annunciato che domani la coppia offrirà ai cittadini di Chester gelati, gelati e sorbetti gratuiti in tre bar locali indipendenti, così potranno possono partecipare alla celebrazione.

Gli invitati

Il Times riporta che tra i partecipanti attesi ci sono membri della famiglia Van Cutsem, vicini ai Windsor e legati ai Grosvenor da matrimonio: la sorella di Hugh, Lady Tamara, ha sposato Edward van Cutsem nella stessa sede nel 2004. Tra gli altri partecipanti ci saranno Lady Zoe Warren, l'aristocratica guru dello yoga e figlia più giovane del 14° conte di Galloway, e suo marito, Jake Warren, figlioccio della principessa Diana e figlio del manager delle corse della regina Elisabetta II, John Warren. A parte William e George, sembra che i reali saranno pochi e rari, con la principessa del Galles, così come il re Carlo e la regina Camilla che non saranno presenti.

Il patrimonio del duca



Cresciuto a Eaton Hall, nel Cheshire, Hugh Grosvenor ha studiato privatamente all'Ellesmere College prima di conseguire una laurea in Gestione della campagna presso l'Università di Newcastle. Dopo la laurea, Grosvenor ha lavorato nella gestione immobiliare presso la società alimentare e agricola Wheatsheaf Group, un'attività di investimento con sede nella tenuta Eaton e di proprietà del Gruppo Grosvenor. Successivamente, ha ricoperto la posizione di account manager presso la società di sostenibilità bio-bean, che trasforma i rifiuti legati al caffè in bioprodotti come biocarburanti e tronchi. Può contare su una fortuna da dieci miliardi di sterline, in pole position nella lista delle 40 persone under 40 anni più ricche del Regno Unito, il duca di Westminster possiede più terre di Re Carlo (che peraltro è il suo padrino), compresi terreni nel Lancashire e in Scozia e 300 acri di proprietà privilegiate a Mayfair e Belgravia.

Chi è la sposa

Anche la futura duchessa di Westminster proviene da un ambiente ricco. Olivia discende dalla famiglia di banchieri Hoare, dai marchesi di Bristol e dai duchi di Rutland. Olivia ha un fratello di 29 anni che lavora nella gestione patrimoniale e una sorella di 26 anni che ricopre un ruolo di relazioni con il marchio. Si dice anche che parli spagnolo e italiano dopo aver completato gli studi ispanici e la laurea in italiano al Trinity College di Dublino. Proprio come la Principessa del Galles, Olivia ha frequentato l'elite Marlborough College, e prima ancora l'altrettanto venerata Dragon School di Oxford insieme alla collega Emma Watson. Ha lavorato presso Daily Dose LDN e No1 Rosemary Water prima di ottenere un ruolo presso Belazu, un marchio di ingredienti di B Corp, dove attualmente ricopre il ruolo di Key Account Manager, nel 2019. Hugh aveva già frequentato la consulente immobiliare e di reclutamento Harriet Tomlinson, ma la coppia, che si era incontrata alla scuola diurna da 6.000 sterline a trimestre dell'Ellesmere College nello Shropshire, si è separata nel 2020.

L'abito da sposa

Olivia Henson ha uno stile è semplice, pulito e lineare. Predilige i look casual e comodi, i pantaloni alle gonne. Indossa colori tenui, le piace il bianco ma anche tonalità come il celeste e il verde acqua. Non usa fantasia eccessive, piuttosto neoromantiche, floreali e delicate. Dunque, ci si aspetta un abito da sposa senza troppe decorazioni o presenza eccessiva di pizzo. Probabilmente l’abito ha un taglio classico, con corpetto sciancrato e gonna ampia ma non esagerata. Altrettanto probabilmente schiena e spalle sono coperte. Ci si aspetta però che Olivia indossi un velo lungo sotto il quale i lunghi capelli biondi siano raccolti in un’elegante chignon.