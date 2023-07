Ed anche Magic Johnson è arrivato a Capri, a cena con Michael Jordan

Ed anche Magic Johnson il gigante dell’NBA è arrivato puntuale come ogni anno, per passare la sua vacanza a Capri. Dopo una passeggiata per il borgo marinaro di Marina Grande, il grande campione si è recato nella famosa limonaia del ristorante Da Paolino e dopo aver salutato i proprietari del ristorante più caratteristico di Capri, Michela, Arianna e lo zio Nino, insieme a Samuel L. Jackson con le rispettive famiglie, hanno preso parte all’abitudinaria cena annuale nella famosa limonaia di Capri, il ristorante Da Paolino Lemontrees. Dopo essersi seduti, hanno atteso l’arrivo di altri due ospiti: Michael Jordan e la sua compagna.

Per il cestista più famoso della storia è stata la prima volta in cui ha fatto visita all’isola azzurra e ha cenato con la migliore compagnia che potesse desiderare. Al tavolo infatti si respirava un clima di sincera amicizia, tra risate, battute e discorsi più seriosi. Al termine della cena, tutta la tavolata ha cantato sulle note del famoso mandolino di Alberto, iconico cameriere del ristorante. Sono andate infatti virali le riprese di Samuel L. Jackson che inquadrano i due cestisti e gli altri membri della tavolata cantare e suonare insieme alla squadra di Paolino.

Al termine del tutto, le tre star statunitensi si sono lasciati andare a fotografie e risate sia con lo staff, che con gli altri clienti del ristorante.

Anche la cantante brasiliana Lexa in compagnia del suo partner Mc Guime hanno registrato e pubblicato i video dell’accaduto, essendo anche loro presenti al ristorante Paolino. È stata una nottata magica, che solo i famosi limoni dell’isola di Capri riescono a regalare, testimoniata dalle varie foto e dai vari video pubblicati sui canali social dei presenti.