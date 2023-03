Eleonora Abbagnato: «Le figlie di mio marito? Le cresco come fossero mie. La madre aveva altro da fare, non le vede mai»

Un temperamento tutto fuoco quello di Eleonora Abbagnato. È siciliana e se ne vanta l'étoile che ora si racconta senza filtri in un'untervista. La danza nelle vene per lei che ha cominciato a stare sulle punte a soli 4 anni per arrivare a Montecarlo per un importante stage quando aveva 10 anni. Fino al 2021 è stata l'unica ballerina italiana (assieme a Carlotta Zambelli) a diventare étoile all'Opera di Parigi. E se la vita professionale di Eleonora è stata segnata dalla solitudine del mondo della danza, quella sentimentale è ricca d'amore. Sposata con Federico Balzaretti ha avuto due figlie: Julia (10 anni) e Gabriel (8). Ma oltre a loro due con la coppia vivono anche Lucrezia e Ginevra le figlie del primo matrimonio del calciatore che di anni ne hanno 17 e 14.

Eleonora Abbagnato, il rapporto con le figlie del marito

«Di Lucrezia e Ginevra non sono la mamma ma le ho cresciute io. È una storia particolare, Federico ha avuto l’affidamento esclusivo», ha spiegato Elonora al Corriere della Sera. Quando le chiedono della madre biologica delle due ragazze, Eleonora ha dato una risposta secca: «Aveva altro da fare». E sulla domanda se la mamma delle due ragazze le vede mai la ballerina è tranchant: «No»

Una responsabilità grande che Eleonora si è assunta per amore di Balzaretti: «Crescere figli che non sono tuoi è più difficile, hai il pensiero che magari fai qualcosa di male, o che fai mancare loro qualcosa. Le amo, come se fossero figlie mie. Ma se non studiano mi arrabbio, se si comportano male le sgrido e tolgo il cellulare. Ho sempre amato i bambini, da piccola giocavo a fare la mamma, mio ​​papà aveva sei fratelli e sorelle, famiglia siciliana numerosa. Non mi piace che mi chiamino “mamma”, però sì, la piccola mi chiama mamma, la grande mi chiama Ele. Aveva un anno e mezzo quando l’ho vista la prima volta. È legatissima a Federico, che è un padre fantastico». E sul marito: «Ed è stato sincero fin dal primo giorno. La prima cosa che mi ha detto, il giorno che ci siamo conosciuti (attraverso Nino, un amico comune che fa il parrucchiere), è che la sua priorità erano le figlie. Io ero guardinga, era diventato padre così giovane, a 21 anni… Ho saputo dopo che per le figlie aveva rinunciato a trasferirsi al Milan e al Napoli. Federico lo risposerei ogni mese».