Elisa Di Francisca festeggia a Ischia l'anniversario di matrimonio

Quattro anni d'amore. Quattro anno nel segno dell'isola di Ischia. Ivan Villa ed Elisa Di Francisca hanno scelto ancora l'isola Verde per festeggiare il quarto anniversario del loro matrimonio. La campionessa olimpica e suo marito sono legatissimi a Ischia e ogni anno trascorrono parte delle loro vacanze sull'isola dove si sono sposati. Elisa, per festeggiare i 4 anni di matrimonio, per la prima volta è tornata nell'albergo che l'ha ospitata la notte prima delle nozze, il Regina Isabella a Lacco Ameno. L'ennesima confrema del grande legame tra l'isola e la campionessa che ha ricevuto due anni fa la targa di ambasciatrice direttamente dal sindaco Ferrandino.

Per la cena, invece, la coppia si è affidata alle "coccole" di Pasquale Palamaro, chef stellato di Indaco. Palamato è uno dei patron di Ischia Safari, evento food internazionale dal 18 Settembre al Negombo.