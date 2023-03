Elisabetta Gregoraci, gli auguri di compleanno alla mamma scomparsa commuovono i follower: «Manchi come l'aria»

«4 Marzo Buon Compleanno Mamma» inizia con queste dolci parole il post di Elisabetta Gregoraci che dedica alla madre scomparsa un pensiero per il suo compleanno. L'ex moglie di Flavio Briatore ha voluto omaggiare la madre con fiumi di parole e uno scatto fotografico che le ritrae insieme mentre passeggiano. «Oggi è un giorno importante, sei nata tu, Il Mio Tutto. Mi manchi come l’ aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti» scrive ancora con commozione.

«I tuoi nipotini sono sempre più belli» continua Elisabetta nel post, elencando poi i figli delle sorelle, e suo figlio, a cui la madre era molto legata. «Nathan e’ diventato un gigante, i primi approcci con le ragazzine, non lo riconosceresti. Gabriel un bambino super sensibile, proprio come te ..e poi c’è la piccola peste, Ginevra, la donnina di casa! Marzia una donna fortissima, le manchi molto e per noi rimane la piccola di casa..». E, infine, l'ultimo pensiero è per il padre che è rimasto senza la sua metà: «Poi c’è Papà, sei stata il grande amore della sua vita ! TI AMIAMO TANTO, sei stata la MAMMA MIGLIORE del MONDO! Sei il mio esempio, il mio punto di riferimento! Mi manchi Mamma! Ti amo tanto, Tua Eli».

Nella seconda foto del post, poi, la soubrette pubblica una frase in inglese: «Mamma...non sarò mai più la stessa senza di te». Una frase che non lascia dubbi sul fatto che la ferita di Eli sia ancora aperta e ne soffra nonostante il tempo scorra. Tanti i commenti di supporto e di auguri per la madre di Elisabetta e, tra questi, impossibile non notare quello della sorella Marzia Gregoraci. «Manchi come l’aria! Ti amiamo tanto mammina mia. Sei il nostro esempio e la nostra forza» scrive la sorella più piccola, ugualmente commossa e legata alla madre.