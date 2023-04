Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco Briatore va a scuola in ciabatte: il suo look (tutto griffato) fa discutere

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune storie con il figlio Nathan Falco Briatore: la showgirl ha festeggiato insieme all'adolescente l'arrivo della pagella scolastica che ha riportato ottimi voti. Ciò che, però, non è passato inosservato sui social è stato il look stravagante e tutto griffato di Nathan Falco, in particolare gli utenti si sono soffermati su un dettaglio che ha catturato immediatamente la loro attenzione.

Nathan Falco è andato a scuola a ritirare la pagella vestito in un modo alquanto originale. Il 13enne si è presentato con una tuta di colore beige firmata Palm Angels e una giacca coordinata color biscotto con delle righe laterali color arcobaleno. Il pezzo forte erano, però, le calzature di Nathan Falco che non indossava sneakers o stivaletti ma ciabatte color turchese sopra a dei calzini bianchi di spugna. Le ciabatte in questione sono le mules Waterfront di Louis Vuitton che costano intorno ai 540 euro al paio. La maggior parte dei follower di Elisabetta ha criticato il modo di vestire (e anche di porsi) del ragazzino che, a detta di molti, ha voluto strafare.

I social di Nathan Falco Briatore sono gestiti direttamente da mamma Elisabetta che posta storie e immagini e controlla che tutto funzioni come si deve. Il profilo del 13enne conta 170 mila follower.