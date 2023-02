Emanuela Folliero: «Ho avuto un figlio a 42 anni, in clinica ho avuto un crollo e mi sono fatta aiutare»

Racconti inediti di Emanuela Folliero. La conduttrice si è raccontata al Corriere della Sera, riportando alcuni episodi legati ad Alberto Castagna, di cui ha preso il posto a "Stranamore". «Ero nel camper, poi a fine trasmissione andavamo a cena. Lui era già malato e una sera a tavola davanti gli altri mi ha detto: “l’anno prossimo questo lavoro lo fai tu, mi sono rotto i coglioni e vado a pescare» ha raccontato la conduttrice. Inoltre, Emanuela ha confermato di aver saputo la notizia della scomparsa di Castagna come tutti, da Paolo Bonolis al Festival di Sanremo. «Mi diceva “voglio morire da vivo”: era in dialisi ma rubava dal mio piatto. Era affamato di vita».

La svolta

Emanuela Folliero, poi, racconta come è diventata conduttrice proprio di quel programma, a sei puntate alla fine. «Dovevo salire sul treno in corsa. Per rispetto a lui ho aspettato la stagione successiva» rivela Emanuela. Comunque, iniziò a sostituirlo pochi giorni dopo aver partorito: «Dopo 15 giorni dal taglio cesareo, per l’esattezza. Ricordo la truccatrice e la parrucchiera, mi hanno anche vestito e messo il busto…». Un particolare che porta Emanuela Folliero a parlare anche del fatto che è diventata mamma a 42 anni. «Ero in cura per le cisti ovariche, dopo una visita la mia dottoressa mi ha detto che ero incinta. A quell’età si chiama “premium baby” e prima di affezionarmi all’idea ho voluto essere certa di portare a termine la gravidanza».

Il ricordo

Durante l'intervista, poi, Emanuela ha parlato anche del padre, originario di Bassano del Grappa, che conosceva da sei mesi: «Colmava alcuni miei vuoti. Non eravamo fatti per stare insieme, ma si è trasferito a Monza per starci più vicino» rivela. Dopo il parto, però, ha avuto dei problemi: «In clinica ho avuto un crollo. Le infermiere mi hanno vista piangere e si è diffusa la voce della depressione post-partum. Ho detto: “devo reagire”. E ho deciso di farmi aiutare». E per superare questa crisi interiore, Emanuela Folliero si è rivolta ad uno psicologo di Bergamo.

Vita sentimentale

Emanuela ora è sposata con Pino Oricci: «L’ho conosciuto in Sardegna. L’ho visto andare in acqua e ho pensato: “però, niente male”. Provavo a nuotargli vicino, ma lui faceva triathlon ed era imprendibile». E alla fine: «L’ho abbordato al bar. Ha ordinato sei caffè e gli ho domandato: “Li bevi tutti tu?”». Ma Emanuela Folliero ha parlato anche del suo ex storico, Stefano D’Orazio, che le fu presentato da un amico ad un concerto dei Pooh. «Mi ha invitata a cena Da Vittorio, a Bergamo - dice -. Mi scriveva frasi d’amore sui tovaglioli di stoffa: “tanto con quel che costano”, diceva…». Dopo la relazione, fra i due è rimasto un ottimo rapporto di amicizia. Riguardo la sua morte, invece, la conduttrice ha dichiarato: «Anche dall’ospedale faceva battute a sua moglie Tiziana: “c’è chi sta peggio di me”. Una sera mi è capitato un braccialetto che Stefano aveva regalato a mio figlio. Poche ore dopo è morto».