Emma Marrone e la dedica a una bambina: «Se fossi stata mia figlia ti avrei detto tante cose». Il post su Instagram è virale

Emma Marrone e la voglia di maternità. «Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia? Bhe ti avrei detto tante cose». In un lungo ed emozionante post su Instagram, la cantante torna a parlare di amore, musica e di quella voglia di diventare mamma che non l'ha mai lasciata.

Emma Marrone, la dolce dedica alla bambina

«Tipo.. hai visto che bella la musica? Hai visto quante persone cantano contemporaneamente la stessa canzone? La senti la pace in mezzo al caos? Perché io la sento. Io sento sempre la pace dove c'è la musica. Cresci bene piccola bambina». Un augurio per quella bellissima bimba ma anche per lei stessa: «Non scordare l'emozione di stasera. Ricordati le sensazioni. Conservale nel tuo cuore puro. La musica é per tutti ed è di tutti. Amala e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Restano solo le emozioni. È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po' come tenere il futuro». Un post che in pochissimo tempo ha conquistato il cuore di tutti. I fan augurano a Emma di riuscire a realizzare quel sogno, e anche di far diventare queste parole una nuova canzone.

La voglia di maternità

E quel fututo e quell'amore Emma continua a cercarlo, lottando però contro una società che, come ha spesso denunciato, non permette alle donne di essere libere di gestire il proprio corpo. «Ho conservato il tessuto ovarico. Mi infervoro su questi argomenti perché conosco tante donne che si sono dovute trasferire all’estero per concepire un figlio da sole. Perché qui bisogna essere costrette a fare un figlio solo con un uomo?». Su Vanity fair era stata diretta: «Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero perché la fecondazione assistita (eterologa ndr) non è prevista. Non puoi andare dal tuo ginecologo e chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio, nemmeno quando hai 40 anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto»