Enzo Salvi, il figlio Manuel si sposa: la nuora dopo la funzione va dalla nonna al cimitero. Il comico: «I valori sani»

«Non potevo non venire. Volevo che mi vedessi vestita da sposa come hai sempre detto». Federica Stazzi ha appena sposato Manuel Salvi, figlio del comico Enzo Salvi, e il suo primo pensiero dopo la celebrazione in chiesa è stato andare a far visita alla nonna al cimitero. Il video, pubblicato su TikTok, ha riscosso decine di 'like' e commenti, tra cui quello del neo suocero. «Quando uno cresce con valori sani», ha commentato commosso.

Manuel Salvi e Federica Stazzi si sono sposati il 3 luglio scorso. Il figlio di Enzo Salvi non ha scelto di tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo, ma è diventato un pizzaiolo. La ragazza, invece, sta provando invece la carriera dell'influencer e presta il suo volto a shooting fotografici. Il video ha ricevuto 137mila like su TikTok. «Nonna, ti immaginavo in prima fila», ha commentato la giovane, che vestita in abito bianco è salita sulla scala per lasciare il bouquet e dare un bacio alla foto.