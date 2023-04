Eros Ramazzotti papà per la quarta volta? La risposta del cantante è epica

Eros Ramazzotti papà per la quarta volta? E' solo un fake. «Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità» comincia così il messaggio del cantante che smentisce ogni rumors sulla presunta gravidanza della nuova fidanzata Dalila. «Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente) spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli venga propinata» scrive Ramazzotti in una story Instagram.

Amici 22, slitta la finale: la decisione (a sorpresa) di Mediaset. Ecco il motivo

La smentita

«Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli» la chiosa del cantante romano per smentire tutti i rumors sulla presunta paternità in arrivo. Insomma, i fan e i curiosi dovranno ricredersi: Eros ora si dedica solo alla sua adorata musica. A spifferarlo qualche giorno fa è stato il settimanale “Diva e Donna”: «Nonno Eros diventa ancora papà», si leggeva sulla copertina. Dall'articolo si evinceva che il cantautore e la nuova compagna Dalila Gelsomino sarebbero stati pronti a diventare genitori insieme.