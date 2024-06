L'estetista Cinica: «Sono stufa voglio tornare a essere Cristina Fogazzi. Chiara Ferragni? È una mia amica sarei di parte»

L'Estetista Cinica vorrebbe tornare indietro. Vorrebbe «tornare a essere Cristina Fogazzi - racconta al Corriere della Sera - Ci stiamo provando. Non mi dà fastidio se mi chiamano la Cinica però, ecco, credo di essere diventata la Cristina che non parla solo di beauty».

Ma da lì è nata: «Avevo già più di 40 anni e lavoravo tutto il giorno in una cabina estetica». Ed è arrivata al successo grazie alle «bende drenanti. Hanno fatto esplodere l’e-commerce. Tra l’altro nessuno credeva che le avrei vendute... Sono state l’innesco di un sacco di cose. Solo con il passaparola».

L'estetista Cinica e i social

Vorrebbe tornare Cristina Fogazzi perché forse oggi il mondo degli influecer è in crisi. «Neanche per il Mostro di Firenze gli italiani si indignavano così come online.

Tutti sono convinti che gli influencer guadagnino soldi troppo facilmente, ma c’è chi ne guadagna di più e magari su Instagram non lo vedi. Non è un posto da raccomandazione la Rete, alla fine è democratica. Arrivi se piaci».

L'amicizia con Chiara Ferragni

Inevitabile parlare di Chiara Ferragni: «Chiara è una mia amica, con lei non posso essere oggettiva». Poi però cede: «Sono sicura che se fossi un uomo, con i numeri che fa la mia azienda, sarei considerato un genio dell’imprenditoria. Invece resto l’Estetista Cinica».

L'infanzia

Guardandosi indietro racconta che «quando facevo il liceo, i miei compagni di classe erano ricchi e io no. Mio padre aveva avuto un disastro finanziario. Ho provato a fare l’università ma ho dovuto lasciarla».

Un'infanzia particolare a causa della separazione dei suoi genitori. «I miei genitori si separarono che ero piccola e non era come adesso, mia madre era l’unica separata nel raggio di 70 km. Era uno stigma sociale. A scuola c’ero solo io figlia di divorziati». Una madre che «negli anni ha inanellato una serie di esaurimenti nervosi, quando sono diventata grande ho capito che aveva un disturbo bipolare». Alla collega Francesca Angeleri, Cristina racconta anche come ha superato tutto, come ha deciso di prendersi cura di loro: «Il mio switch è stato quando ho compiuto 34 anni, l’eta in cui mamma si è separata. E mi sono chiesta: “Ma io, adesso, se mi capitasse quello che è capitato a lei, come reagirei? Cosa farei? Con una bambina, senza un lavoro, con la quinta elementare”. E la psicoterapia che non esisteva. Io la psicoterapia l’ho fatta per 15 anni, lei no. Aveva la pensione minima mia madre e mio papà ha la pensione sociale. Mi sento fortunata a essermi potuta prendere cura di loro».