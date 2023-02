L'ex fidanzato non le restituisce i soldi, lei si vendica mostrandolo nudo sui social: «Così tutti vedranno il tuo verme»

Litiga con l'ex fidanzato per questioni di soldi e per vendicarsi posta una sua foto in cui è nudo sui social. Billie Morgan, mamma di tre figli di Southampton (Regno Unito), si è dichiarata colpevole di revenge porn in tribunale. La disputa è nata per 80 sterline, che secondo l'uomo erano il costo di alcuni grammi di cocaina che lei gli avrebbe dato. Particolare che la donna ha invece dichiarato falso.

«Pubblicherò il tuo verme su Snapchat», aveva minacciato la donna. «Continuerò a molestarti finché non mi darai i miei soldi, sporco vagabondo», un'altra delle frasi che sono costate alla donna la denuncia. Il tribunale l'ha condannata a 200 ore di lavori socialmente utili.

«Hai minacciato di pubblicare un'immagine sessuale della tua vittima, poi hai aumentato la pressione con diversi altri messaggi che suggeriscono che c'era un certo grado di pianificazione - le ha detto io giudice mentre le riferiva la sentenza - Lo minacciavi di umiliazione. Poi hai pubblicato un'immagine di lui sotto la doccia e gli hai causato angoscia». Oltre alle ore di lavori socialmente utili, Billie Morgan è stata condannata a pagare le spese legali dell'ex compagno.