Fabio Colloricchio, paura per l'ex tronista: la figlia di 6 mesi ricoverata in ospedale, cosa è successo

Paura per Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, e la sua compagna Violeta Mangrinan. I due hanno raccontato che in questi giorni stanno affrontando alcuni problemi di salute della figlia Gala, nata lo scorso agosto. La piccola è stata colpita da una febbre molto alta che ha spinto i genitori a portarla con urgenza in ospedale.

Inizialmente ha spiegato l'ex tronista hanno pensato che si trattasse di un po' di febbre legata ai dentini, ma vedendo che non migiorava hanno preferito andare in ospedale dove hanno scoperto che la bambina ha un'infezione alle vie urinarie. I medici avevano proposto il ricovero ai genitori che però hanno scelto di portarla a casa con loro e di dare loro le cure necessarie alla piccola.

La mamma ha fatto sapere che ha avuto una notte molto agitata ma pare che le sue condizioni stiano migliorando. Non è la prima volta che la bambina ha problemi di salute, qualche mese fa i genitori avevano mostrato un brutto sfogo sul suo viso dovuto a una reazione allergica per un latte che assumeva da diverse settimane.