Fabio Fazio, l'ansia del papà in attesa della figlia: «Sono 35 minuti che aspetto in macchina. Non esce nessuno»

Da poco più di un mese Fabio Fazio ha detto addio alla Rai e al suo programma televisivo Che tempo che fa, lo storico talk show domenicale che ha intrattenuto per vent'anni moltissimi italiani. Nonostante Fazio sia un personaggio pubblico è sempre riuscito a mantenere la sfera lavorativa ben distinta da quella personale, tant'è che rare volte ha parlato della sua famiglia e dei suoi figli. Ma nelle ultime ore, il conduttore sul suo profilo Instagram ha mostrato un atteggiamento tipico di un papà che aspetta la propria figlia in macchina. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Fabio Fazio e sua moglie Gioia Selis hanno due figli: il diciottenne Michele Fazio e la sorella minore Caterina Fazio, che di anni ne ha 14.

Quest'ultima, nelle ultime ore, ha festeggiato la festa di fine anno scolastico e il conduttore, come tutti i papà, è andato a riprendere sua figlia. «Sono fermo in attesa che finisca la festa di fine anno della scuola per recuperare mia figlia e sono 35 minuti di attesa - ha spiegato Fabio Fazio su Instagram - La cosa è molto divertente perché ci sono dall'altra parte della strada altre macchine con padri e madri che aspettano e siamo tutti nella stessa situazione».

Poi, ha concluso: «Non possiamo chiamare perché è proibito oppure diamo l'idea di essere in ansia ma dobbiamo aspettare sorridenti. Niente, non esce nessuno, benissimo».