Dude, l'informatico dei vip: dalla provincia di Napoli alla Milano dello showbusiness

Dalla provincia di Napoli alla conquista dell’Italia. All'anagrafe Fabio Iacuzio, per tutti è Dude il “risolutore” di tutti i problemi connessi all’assistenza tecnica sui prodotti Apple. iPhone, iPad, iPod, MacBook e iMac. Tanto bravo da essere diventato il punto di riferimento per il mondo dello showbusiness e di una lunga schiera di calciatori: Cristiano Ronaldo, Gianluigi Donnarumma, Dejan Stankovic, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez e Theo Hernandez. E ancora: Elettra Lamborghini, Vittorio Sgarbi, Sfera Ebbasta, Rocco Hunt, Max Laudadio, Geolier e moltissimi altri.

«Tutti questi attestati dai vip - spiega Iacuzio - mi hanno permesso di crescere e fare un salto di qualità». Una crescita vertiginosa che ha permesso a Dude di acquisire i-ReStore, passando così da cinque punti vendita a un totale di trentasei, molti dei quali concentrati al Nord. Un successo guidato da nuove strategie commerciali, una riorganizzazione aziendale e un focus crescente sul segmento dei dispositivi ricondizionati. «Sono orgoglioso - spiega Iacuzio, Ceo di iDude - di avere di fatto ‘conquistato’ le regioni settentrionali e, in particolare, la Lombardia. Siamo il secondo gruppo in Italia per volume di affari e terzo per numero di negozi.

Il fatturato dei soli due punti vendita di Rho e Legnano sono di due milioni di euro, senza considerare gli altri negozi in franchising e l'acquisizione appena completata, mi rende entusiasta. Anche perché ci permette di diventare un’azienda leader nel mondo della tecnologia Apple con i brand iPhonedude e i-ReStore».

E i numeri, in questo settore, sono importanti: nel nostro paese il mercato delle riparazioni “fuori garanzia” nel 2023 ha superato i 250milioni di euro. Ma non solo, mentre il segmento degli smartphone continua a calare, quelli di fascia alta, trattati proprio da Dude, si vendono di più. Nonostante la diminuzione generale delle vendite, infatti, i telefoni con un prezzo superiore a 600 dollari ha visto un incremento del 6% nel corso del 2023.

Oltre alla competenza dei tecnici certificati a caratterizzare l’attività della società di Fabio Iacuzio è un servizio di riparazioni express a domicilio e un ottimo servizio e-commerce: «Grazie al rilievo mediatico per via del legame personale instaurato nel corso degli anni con i divi dello spettacolo e dello sport -conclude Iacuzio- le mie pagine social hanno poi accumulato un bacino di seguaci costituito da decine di migliaia di follower. La pagina Instagram (_fabiodude_) è seguita da 76.6 mila utenti, mentre il profilo Instagram della società (iphonedude.it) ha un seguito di 103 mila follower».