Fabrizio Biggio: «Con mia moglie e con Mandelli ho litigato per colpa mia. Con lui non ho parlato per 7 anni. Fiorello? Ha creduto in me»

Alla fine l'ha capito Fabrizio Biggio. Ha capito che la colpa era sua. Colpa sua se le cose non andavano con sua moglie Valentina De Ceglie e l'altro "idiota", Francesco Mandelli. Al Corriere della Sera confessa che «gli stessi problemi che avevo con mia moglie li avevo con Francesco: ero io il problema, non loro. Ma lo capisci dopo. Mi ha aiutato l’analisi: quando cambi te stesso, cambi anche il mondo intorno a te».

L'incontro a Mtv

Due persone che ha conosciuto ai tempi di Mtv: «I miei due grandi amori, è stato per entrambi un colpo di fulmine».

Il primo con Francesco Mandelli. «Quando scrivevamo insieme respiravamo l’idillio, la prima volta sul set era come se lo facessimo da sempre, abbiamo avuto, da subito, un’intesa incredibile». E con Valentina? «Faceva la producer - racconta ancora al Corsera e mi sono innamorato appena l’ho vista. Lei era molto corteggiata e io nascondevo il mio amore perché non volevo unirmi alla massa. Ma dopo un anno è crollata».

Ancora oggi Fabrizio si sente un idiota «Molto idiota. In senso positivo. Del resto ce lo siamo detti da soli che siamo idioti». Idioti e volgari? «Ci hanno fatto sentire volgari per il personaggio che ha avuto più successo nei nostri film: è vero che Ruggero dice parolacce in continuazione, ma gli altri nostri personaggi non sono scurrili. Lui però andava raccontato così, incarna la tipologia di certi anziani che sono più dissacranti dei giovani».

La crisi con la compagna

Il successo ha rovinato per un periodo il rapporto tra Fabrizio e la sua Valentina. «Per me era un periodo di grande scombussolamento, ero fragile: quel successo mi aveva smosso delle cose dentro, non capivo più chi ero». Ora si sposeranno: «Sono 23 anni di fatto che stiamo insieme, il giorno dei suoi 50 anni visto che non sapevo cosa regalarle ho pensato che ci volesse una cosa grossa. Così ho spacciato il matrimonio per un regalo. E devo dire che ha funzionato alla grande».

La lite con Mandelli

Perché litigò con Francesco Mandelli? La risposta ancora al Corriere della Sera: «La Solita Commedia andò malissimo anche se per noi è il film più bello che abbiamo fatto.In quel periodo litigavamo per qualsiasi cosa, lo chiamai e ci vedemmo a un baretto. Gli vomitai addosso tutto, come in una storia d’amore. Non ci siamo più visti per 7 anni». A ripensarci «sono io che oggi rimprovero a me come ho gestito ilrapporto con lui. Io ero remissivo e lui si prendeva lo spazio che gli lasciavo, non mi sentivo rispettato: le incomprensioni piccole diventano enormi se non parli.Oggi parliamo di tutto».

Fiorello

Dopo anni senza luce è arrivato Fiorello nella sua vita. «Mi diceva: devi capire che sei bravo — mi viene da commuovermi a pensarci, davvero —, ha creduto in me. L’unica cosa che serve in questo mestiere è trovare qualcuno che crede in te». E Fabrizio Biggio l'ha trovato.