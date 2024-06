«Ho 32 anni e 10 figli, sono una benedizione. L'ultima è Noemi. Lavora solo mio marito, si va avanti con l'aiuto di Dio e degli amici»

Dieci figli nel giro di 14 anni. È una famiglia da record quella di mamma Simona Bogdan Cretu (32 anni) e papà Ionut Bogdan Cretu (40 anni), che il 31 maggio hanno dato il benvenuto a Naomi, la loro decima figlia. Originiria della Romania, la coppia risiede a Trevignano (Treviso) da 15 anni ed è evangelica. «Al nostro fianco ci sono i nostri amici - hanno dichiarato Simona e Ionut al Gazzettino - i figli sono una benedizione, andiamo avanti con l'aiuto di Dio».

Quattro fratellini e sei sorelline

Simona ha dato alla luce il suo primogenito nel 2010 e, a oggi, la 32enne ha partorito in totale quattro fratellini e sei sorelline, ultima di queste nata a fine maggio. Naomi è nata dopo le 19 all'ospedale di Oderzo, dove sono nati anche i suoi fratelli e le sue sorelle. «Tutti i figli sono contenti - ha spiegato papà Ionut - e non vedono l'ora di conoscere la piccola e di riabbracciare la mamma».

Ma occuparsi di dieci figli non è sempre facile.

La famiglia Bogdan va avanti soltanto grazie allo stipendio del padre, che lavora all'interno di un'azienda specializzata nella vendita di mobili. E adesso la preoccupazione di mamma e papà è quella di trovare una nuova casa. In questo momento vivono in una casa in campagna, ma potrebbe iniziare a diventare un po' stretta. «Forse dovremo trovarne una più grande - hanno concluso - ma ci sentiamo felici e fortunati».