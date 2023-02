«Sono arrivata al punto di dover rimuovere le foto dai social con la fascia. Mi hanno fatto sentire a disagio per una cosa che ho meritato e vinto nel massimo della trasparenza». Inizia così il racconto di Federica Maini, ragazza di 18 anni premiata nell’ultima edizione di Miss Italia 2022 come Miss Roma. L’unica che ha rappresentato, nel concorso più prestigioso di bellezza, una città.

Dalla giuria Regionale a quella Nazionale

Dopo i fiori e i festeggiamenti per qualcosa a cui teneva davvero tanto, arrivano poi una pioggia di insulti su Instagram del tutto ingiustificati. Federica accede alle selezioni Regionali inizialmente come Miss Eleganza, ma viene poi eletta dalla giuria Nazionale come colei che rappresenterà la Capitale nelle finali. Di fatto sottraendo ad un’altra concorrente il titolo, ma, nella maniera più corretta visto il regolamento della gara.

Gli insulti sui social

Tutto questo scatena però la furia di alcuni individui che hanno riversato su di lei tramite i social odio e addirittura minacce: «Mi hanno accusato di essere una raccomandata - racconta la giovane - ma non c’è nulla di vero. Tutto è stato svolto alla luce del sole. Addirittura sono stata dispiaciuta per l’altra ragazza e mi sono sentita sbagliata. Mi hanno detto di essere una truffaldina. Miss Italia è stato un traguardo importante per me, soprattutto per quello vorrei fosse anche il mio futuro nel campo della moda. Non è giusto infangare così qualcosa che in realtà è stata un’esperienza unica». Così la speranza è quella che si possa far chiarezza sull'assurdo paradosso secondo il quale, ancora una volta, da parte di molti si avverte il forte bisogno di trovare per forza qualcosa di sporco. Anche quando, e soprattutto, non c'è.