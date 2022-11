Federico Fashion Style piange per la figlia: «Non avete idea di cosa mi sta facendo la mia ex»

«Non avete idea di cosa mi sta facendo la mia ex», comincia così il lungo sfogo sui social di Federico Fashion Style che attacca frontalemnte la sua ex fidanzata Letizia Porcu da cui avuto Sophie Maelle. I due si sono separati a ottobre e da allora, per Federico, sarebbe cominciato un vero e proprio inferno. «Posso sentire mia figlia alle 7:30 di mattina e alle 9 di sera», ha detto il parrucchiere e personaggio televisivo.

Lo sfogo sui social

«Io ci tengo a dire una cosa molto importante... tra me e lei era da tempo che non c'era più amore», ha continuato. «Lei era consapevole che la nostra storia era finita. Vivevamo sotto lo stesso tetto e sapevamo tutti e due che tra me e lei non c'era più niente». Poi Federici inizia a piangere mentre ricorda: «Questo è successo 3 anni fa quando io sono andato da lei con il cuore in mano. Fa male, credetemi... Le ho detto: “Guarda che io ti amerò per sempre... sei una persona speciale, non ti posso dare quello che tu vuoi, una famiglia unita”».

Il racconto

«Eravamo sempre comunque legati, continuavamo a sentirci, non sono mai andato via definitivamente da casa mia, come lei non è andata mai definitivamente via. Ragazzi, l'amore giustamente era finito, non c'era più. C'era soltanto un grande bene», prosegue Federico aggiungendo: «Però ragazzi poi dopo ti accorgi che le persone che hai vicino non sono invece le persone che pensavi di avere».

Ma ecco che il 33enne arriva al nocciolo del problema scoppiando in lacrime. «Io non sto così per la storia mia e di Letizia che è finita. Io non credo più all'amore, l'amore non esiste... Io sto male perché sfiderei chiunque a non star male nella mia stessa situazione... io lavoro sempre, tutti i giorni e devo aspettare le 9 di sera per poter sentire mia figlia che voi sapete benissimo che è la cosa che io amo di più della mia vita, perché la madre, la signora Letizia ha deciso senza nessuna regola dettata da nessuno, che io e mia figlia la posso sentire alle 7:30 di mattina e alle 9 di sera».