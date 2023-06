Fedez, Luis Sal rompe il silenzio su Muschio Selvaggio: «Ecco la verità: mi ha chiesto di...»

«Eccomi qui. Iniziamo a far chiarezza». Esordisce così Luis Sal nel lungo video publicato sul suo canale Youtube in cui l'influencer decide finalmente di rompere il silenzio e parlare della situazione con l'amico Fedez. O, meglio, ex amico. Negli ultimi tempi, ormai, voci su voci sottolineano l'allontanamento tra il marito di Chiara Ferragni e lo youtuber, che insieme condividono il podcast "Muschio selvaggio", ma in merito nessuno dei due si è mai pronunciato. Almeno finora.

Il racconto

«Partiamo dalla sigla di Muschio selvaggio perchè da qui c'è tutto» dice Luis mostrando ai suoi fan la sigla, ormai nota ai più. «Gli argomenti del podcast sono importanti, vanno oltre il gossip e altro, perchè di Fedez si parla già abbastanza. Questo non doveva essere un luogo dove parlare ancora di Fedez» continua Luis. Ed ecco che qui inizia il racconto tagliente dello youtuber: «Gliel'ho fatto notare più volte.

Prima da amico, in tanti modi e glielo fate notare anche voi nei commenti. E così si ribalta tutta la piramide, e fondamenta vengono sdradicate. E quindi in tutti questi anni in cui non mi sentivo ascoltato da Federico nè nella parte creativa nè in quella esecutiva. Agiva senza coinvolgermi, mi chiedeva poi scusa e continuava a farlo».

L'episodio

Luis è un fiume in piena. Eccolo raccontare tutto nei minimi dettagli, anche l'episodio che avrebbe reciso l'amicizia col rapper. Il tutto dopo Sanremo. Nel video si vede una vignetta in cui Fedez e Luis litigano sulla gestione del podacast, finchè Fedez non sottolinea che quello è il «Mio podcast» e chiude la conversazione abbandonando il gruppo con Luis. «Questa è stata l'ultima volta in cui ho parlato direttamente con lui». Ancora, Luis non ha freni e spiega come, una volta scoppiato il polverone per cui molti fan hanno iniziato a chiedere dove fosse Luis, Fedez gli avrebbe chiesto di vendergli le sue quote. Finchè non mostra il messaggio choc.

Il ricatto

«Vieni a fare una puntata in cui ti scusi per l'assenza con un testo concordato. Ti pago (con l'obbligo di riservatezza) e ti compro il tuo 50%» avrebbe chiesto Fedez. Ma al rifiuto di Luis, Fedez avrebbe risposto: «Pagami i danni creati dalla tua assenza». Una conversazione a dir poco scioccante. Ed ecco che Luis spiega: «E quindi ora mi trovo a dovermi difendere pubblicamente da un giochino che Fedez è molto bravo a fare, a cui non voglio giocare» e aggiunge: «Pubblico qui questo video perchè voglio che il pubblico di Muschio sappia, Federico non sa che sto pubblicando questo video. Ma questo è anche il mio canale. E mi spiace perchè questo progetto era tanto mio quanto suo e avrei continuato volentieri, se non mi fosse stato reso così difficile. Avrei continuato se fosseo state rispettate le mie idee». E la conclusione è incisiva: «Un saluto muschietti selvaggi, mi raccomando rimanete selvaggi e non fatevi domare mai».