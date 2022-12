Fedez come sta, primo Natale post operazione: «Fitte e crampi allo stomaco». Il racconto sui social

Fedez è in corso di ripresa dall'operazione subita lo scorso fine marzo durata quasi sei ore, necessarie però per farsi asportare un tumore neuroendocrino del pancreas. Non è stato un anno sereno per il marito di Chiara Ferragni, che ha lottato contro il suo male ottenendo però grandissimi risultati: nei suoi mesi successivi Fedez aveva raccontato infatti la buona riuscita dell'intervento, ringraziando tutto lo staff dell'ospedale San Raffaele che lo aveva preso in cura.

Valentina Ferragni, il toccante post sulla famiglia riunita a Natale: «Il regalo più grande». E Chiara commenta così

Chiara Ferragni, spunta un fratello segreto in vacanza con la famiglia. Fan sotto choc: «Ma quello chi è?»

Chiara Ferragni e Fedez, il bacio davanti a Valentina. E lei li guarda male: «Quando sei l'unica single...»

Cosa ha detto

«Primo Natale post operazione», ha esordito Fedez sulle Instagram stories a corredo di uno selfie, in cui mostra la cicatrice, che lo ritrae nel bagno dell'hotel in cui ha trascorso delle vacanze esilaranti insieme a Chiara e al resto della famiglia Ferragni. «Fitte e crampi allo stomaco derivati dall'intervento, forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili», ha confidato il papà di Leone e Vittoria ai follower sui social.

La vacanza per i Ferragnez è giunta alla fine: i due influencer si sono goduti l'ultima mattinata sulla neve prima di rimettersi in viaggio in macchina e ritornare nell'attico di Milano, dove probabilmente rimaranno altri due giorni prima di partire per una nuova avventura per festeggiare il Capodanno. Niente di certo, però, l'imprenditrice digitale non ha ancora svelato quali saranno i programmi per la prossima settimana prima di ritornare agli impegni lavorativi di gennaio.