Fedez e il tumore, un anno fa la diagnosi: «La mia paura più grande? Che i miei figli non si ricordassero di me»

Fedez ha pubblicato un post su Instagram in cui ricorda il giorno quando gli venne comunicato di essere malato di tumore al pancreas. Il rapper ha parlato più volte di quel momento buio che molto spesso ricorda sui social come il più difficile della sua vita. Fedez ha sempre detto che in quel momento l'amore di Chiara Ferragni e dei suoi bambini Leone e Vittoria, è stato fondamentale per riuscire a superare tutto.

La didascalia dell'ultimo post che Fedez ha postato su Instagram recita: «L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi. Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo». La foto ritrae Fedez sorridente con i suoi bambini, Leone e Vittoria.

Fedez è tornato da poco su Instagram, infatti, il rapper dopo Sanremo era praticamente sparito facendo e tutti i fan si chiedevano se la sua assenza fosse dovuta a una crisi con Chiara Ferragni. In realtà, il rapper ha spiegato che si doveva riprendere dai vari traumi subiti negli ultimi tempi, tra cui anche la diagnosi del tumore al pancreas.