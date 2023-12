Ferragni, Aldo Stella l'attore di Balocco: «Spero di non perdere il lavoro dopo il caos dei pandori, non mi hanno ancora rinnovato il contratto»

Aldo Stella è l'attore e doppiatore piemontese che dal 2017 presta il volto alla pubblicità di Balocco. Adesso, dopo la multa per il pandoro di Chiara Ferragni, teme che il suo lavoro possa essere a rischio. Il suo contratto per il prossimo anno non è ancora stato rinnovato. «Spero che il caos mediatico del pandoro solidale con Chiara Ferragni non pregiudichi il mio lavoro in futuro», dice preoccupato al Corriere.

Le aziende preferiscono gli influencer

«Dal 2017 presto la mia immagine alla Balocco - dice Stella -.

Cercavano un signore con barba e capelli bianchi: mi sono presentato, sono stato scelto e ho girato spot diretti da un regista del calibro di Daniele Lucchetti, insomma alta qualità. Oggi tutto è cambiato: tante aziende preferiscono influencer di successo spesso a discapito della professionalità. I risultati poi si vedono», aggiunge l'attore che aveva sostituito Cosimo Cinieri, volto dell'azienda dei pandori e panettoni per 10 anni.