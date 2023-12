Ferragni, indagini anche sull'uovo di Pasqua: la procura apre un'inchiesta. Il contratto non fu rinnovato perché chiese una «cifra esorbitante»

Non solo il Pandoro Pink Chistmas griffato Chiara Ferragni ma anche le uova di Pasqua sono finite nel mirino della Procura di Milano che l'altro ieri ha aperto una inchiesta, senza indagati nè titolo di reato, sul caso del dolce natalizio pubblicizzato dalla nota influencer con una sorta di campagna benefica.

L'indagine

Oggi il procuratore aggiunto Eugenio Fusco, titolare del fascicolo, ha firmato la delega al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf per compiere accertamenti pure sull'operazione legata alle uova pasquali di Dolci Preziosi.

L'uovo di Pasqua

Nel febbraio 2021 e nel febbraio 2022 l’influencer ha griffato le uova di Pasqua vendute da Dolci Preziosi. Anche in quel caso, l'occasione era un progetto benefico, quello de “I bambini delle fate”, un’impresa sociale che crea percorsi di inclusione sociale per minori affetti da autismo. «Le uova di Pasqua Chiara Ferragni x Dolci Preziosi sosterranno il progetto benefico ‘I Bambini delle Fate’», scriveva all’epoca la moglie di Fedez su The Blonde Salad. Franco Cannillo, l’imprenditore che ha acquisito Dolci Preziosi, dice che «assolutamente non c’è nessuna correlazione tra le vendite delle uova e la donazione a “I bambini delle Fate”. Ferragni è stata pagata per aver ceduto la sua immagine. Noi abbiamo fatto una donazione, per lei non era da contratto».

Il cachet

E il cachet? «A memoria erano 500 mila euro nel 2021 e 700 mila euro nel 2022. Poi ha chiesto una cifra esorbitante e non abbiamo più chiuso il contratto». Cannillo spiega che la locuzione “Sosteniamo ‘I bambini delle fate'” «è quello che abbiamo fatto. “Sosteniamo” non vuol dire che se compri vai a sostenere la beneficenza. Significa che noi abbiamo fatto una donazione e lo comunichiamo». La donazione sarebbe stata quindi effettuata solo da Dolci Preziosi e ammonterebbe, secondo il "Fatto", a 36mila euro in due anni. Ferragni avrebbe invece incassato 1,2 milioni di cachet.