Non solo le deleghe alla mamma Marina Di Guardo, in Sisterhood, la holding personale di Chiara Ferragni al vertice dell’impero: la Di Guardo però non ha competenze specifiche in campo societario. Ma in attesa di completare il riassetto complessivo, con l’immissione di capitale fresco per circa 5-6 milioni allo scopo di riequilibrare i conti, in Fenice srl, la società che possiede il brand Chiara Ferragni, ed è depositaria delle licenze, è in corso una revisione manageriale.

IL RIASSETTO E I NUOVI MANAGER

Secondo quanto risulta al Messaggero, Alchimia, il primo azionista della srl con il 40%, facente capo a Paolo Barletta, investitore italiano di venture capital, ha distaccato un proprio manager - Lorenzo Castelli, master alla Luiss, formazione in campo finanziario nonché co-fondatore di Alchimia -, per implementare nuove attività per mettere in sicurezza la società.

Castelli si aggiunge ad Alessandro Marina, un consulente molto noto sulla piazza della moda milanese che, alcune settimane fa, è stato inserito dalla Ferragni con i compiti di riallacciare i rapporti commerciali indeboliti dal caso Balocco, dalle uova di Pasqua (Dolci Preziosi) e non solo. Castelli sarebbe arrivato in Fenice dopo Marina con una sequenza che aiuta a capire le dinamiche. Sicuramente i due innesti sono un rafforzamento manageriale della società-chiave dell’impero, anche se sembra evidente che la presenza dell’inviato di Alchimia abbia più le vesti di un “commissario” del principale azionista sulla società della quale Sisterhood, la scatola della Ferragni, ha il 32% e il restante 27,5% è di Pasquale Morgese, imprenditore pugliese con cui l’influencer ha un sodalizio in Chiara Ferragni Shoes, entrato qualche anno fa nella compagine, al posto dell’ex socio storico Pasquale Pozzoli. Marina era già stato cinque anni fa negli organi del gruppo.

È un consulente con notevole esperienza e con Castelli dovrebbe ravvivare i rapporti con i licenziatari e il merchandising e ecommerce. Fenice è la srl che assieme alla Tbs Crew è stata colpita dal caso Balocco con una multa dell’Antitrust da 400mila euro per pubblicità ingannevole che è stata versata per intero chiudendo il contenzioso. Ma oltre il Balocco-gate, la Ferragni ha accusato il passo indietro di Safilo che ha revocato l’accordo commerciale per violazione dei principi etici. Inoltre Pigna, licenziataria per la cancelleria, ha annullato il contratto. Per uscire dal guado sarà necessario un ampio riassetto che ha come perno Alchimia, che, aveva ripreso il negoziato, interrotto a dicembre scorso, con Avm Gestione di Giovanna Dossena per un’alleanza strategica nella stessa Alchimia e in Fenice: però il dialogo è nuovamente in standby per divergenze sulle valutazioni. La trattativa si è interrotta anche perché non è stato approvato il bilancio 2023 di Fenice che potrebbe comportare la necessità di nuovo capitale. È evidente che da questo riassetto potrebbe dipendere il futuro dell’impero perché la nomina della mamma nella sola finanziaria della Ferragni può comportare buoni consigli limitati a Sisterhood non alle altre controllate.

Castelli punta a riorganizzare i processi interni di Fenice e i rapporti con gli stakeholder esterni: la presenza del manager di Alchimia vuole incrementare le attività e i contratti all’estero, in particolare Asia e Medio Oriente, dove la Ferragni conta di spostare il baricentro del business.