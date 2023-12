Ferragni, chi c'è dietro la pubblicità del pandoro: fatturato delle società Fenice e Tbs Crew e chi è il gm Fabio Maria Damato

Fenice srl e TBS Crew. Sono queste le due società dietro alla pubblicità del pandoro di Chiara Ferragni. Entrambe sono state colpite dalla multa dell'Antitrust. Colpevoli, secondo l'autorità, di aver pubblicizzato il «Pandoro Pink Christmas» e lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario. Così, però, non era. Di cosa si occupano le due aziende? Gestiscono i marchi e i diritti relativi alla moglie di Fedez e alla Balocco. E hanno incassato la somma di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivo. Ma qual è il team e il fatturato?

The Blonde Salad, abbreviato in Tbs, è l'azienda che gestisce il blog e l'e-commerce dell'imprenditrice digitale. 18,9 milioni. Mentre il giro d’affari aggregato di Fenice (l'altra società legata all'influencer) dovrebbe salire a 71 milioni.

Quest'anno l'altra società che fa capo alla Chiara Ferragni ha concluso il riassetto dell’azionariato. La valutazione complessiva di Fenice è fissata a 75 milioni. Il fatturato? Salito del 115% a 14,2 milioni di euro nel 2022.

Il general manager di The Blonde Salad e della Chiara Ferragni Collection è Fabio Maria Damato. Di lui si è parlato molto nella serie tv The Ferragnez. L'influencer l'ha definito il suo braccio destro e sinistro e lavora da 4 anni insieme a lei. Qual è stato il percorso del gm? Damato ha studiato all'università Bocconi di Milano, dove si è laureato in Economia aziendale nel 2008. Poi è stato fashion editor per Class Editor e per il Corriere della Sera. Ha scritto inoltre di moda per diverse testate, tra cui Amica e MF Fashion. Da maggio 2017 collabora con The Blonde Salad, la società di Chiara Ferragni nata dall'omonimo blog. Che abbia lavorato anche lui alla pubblicità del pandoro? Non si può escludere.