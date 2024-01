«La "vecchia e cara" Chiara Ferragni, piena di dolcezza e carità, non esiste più». Per Riccardo Pirrone, presidente dell'Associazione Nazionale Social Media Manager, la nuova tattica Instagram è (con i commenti sbloccati solo a chi la segue) sbagliata. E le aziende non si azzarderebbero più a sponsorizzare un contenuto con lei «rischiando di essere travolte da shitstorm». Cosa dovrebbe cambiare? Il suo modello ormai è finito? Le risponde del del CEO e digital strategist di KiRweb, agenzia creativa romana.

Quali sono le mosse dell'influencer? Funzionano?

Il comeback di Chiara Ferragni sta andando per gradi. Sta cercando di tornare a piccoli passi online, attraverso degli espedienti. Ha fatto vari passaggi: prima il video di scuse, con l'errore di comunicazione palesato. Poi un momento di silenzio e successivamente le stories su Instagram con i figli, per tornare alla normalità (ma senza post, perché si aspettavano tutta una serie di commenti negativi). Dopo i post senza commenti e ora con i commenti filtrati, dove possono commentare solo i suoi amici. Quindi solo quelli che segue lei, quindi in questo modo i commenti sono di persone che chiaramente le vogliono bene. Sono di amici o comunque persone che le gravitano attorno.

Un "trucco" quello di sbloccare solo i commenti di chi segue?

È una tattica per tornare un po' alla normalità. Molte persone sanno proprio aspettando il suo comeback per commentare negativamente. Diciamo che ci sono varie strategie che sta mettendo in atto, penso che questa Task Force (che ho chiamato "Task Forse") sta lavorando sotto questo profilo. Ma, per quanto mi riguarda, sul contenuto non vedo grandi passi avanti rispetto a prima. Sta cercando di fare gli stessi contenuti che faceva prima. Quindi foto coi figli, che si pettina o che si mette il vestitino. Ma rispetto a prima hanno un altro sapore, perché c'è quel retrogusto di una storia un po' negativa. E quindi non le guardi con gli stessi occhi.

Cosa dovrebbe cambiare?

Oltre a queste tecniche, puramente social, deve ripensare anche i contenuti. C'è da rivedere un po' tutta la sua linea editoriale. Non tornerà mai più niente come prima, perché è un personaggio che vive della sua figura e che vive di sponsorizzazioni.

Le aziende quali rischi corrono se collaborano con la Ferragni?

È veramente complesso che un'azienda oggi spenda tutti quei soldi che lei per fare delle collaborazioni, richieste molto alte rispetto anche ad altri personaggi del suo calibro. Le aziende ora non si azzarderebbero più a sponsorizzare un contenuto con lei, rischiando di essere travolte da shitstorm. Se non cambia un po' il personaggio, rimane tutto molto statico e non credo che ci sia un vero recupero.

Lei ha suggerito in passato di fare dell'autoironia.

Le faccio un esempio. Tananai è stato accusato di grassofobia, ne è nata una piccola shtistorm. Allora ha fatto delle nuove stories su Ig mettendosi dei baffi finti e scrivendo "Baffo-fobia", cercando di cavalcare questi indignatos compulsivi e quindi giocando ancora di più su quello di cui era stato accusato. Quindi non ha fatto video di scuse o post comunicati dove si scusava.

La situazione della Ferragni appare più complicata.

Tanti passi falsi, ma non riguardanti le multe dell'antitrust. Da esperto della materia, di marketing e di aziende (lavoro con tanti brand), le multe dell'antitrust non sono inusuali. Solo nel 2022, le aziende sono state multate per un miliardo e mezzo di euro. Per una comunicazione scorretta o per aver ingannato il consumatore sono state sanzionate tante aziende. Anche per la beneficenza. I contenuti che ha veicolato successivamente alla notizia della multa hanno solo gonfiato ancor di più l'accaduto.

Se lei fosse il suo consulente quali consigli le darebbe?

Giocare con le offese per cercare di cavalcarle è una delle soluzioni che in momenti di panico ti possono portare a emergere e a cambiare argomento, a governare la comunicazione. La "vecchia e cara" Ferragni piena di dolcezza e carità non esiste più. Tante persone hanno capito qual era il meccanismo, si è creato uno spartiacque nel mondo degli influencer.

La comunicazione di Fedez può mettere in difficoltà la moglie?

Fedez può contribuire a questa sua reputazione, ma il probema lo ha lei. Tra i due, il vero influencer è Fedez. Perché a livello di engagement ne ha molto di più. Se avessi un brand e dovessi investire, sceglierei lui. Perché a livello di ritorno porta più Fedez.

C'è chi ha suggerito alla Ferragni una conferenza stampa o di apparire in video.

La Ferragni è abituata alla registrazione. Le dirette non credo che riesca a gestirle bene. L'abbiamo visto già nelle conferenze stampa a Sanremo, dove risponde e non risponde, non approfondisce. Non è una molto brava nell'improvvisazione. Una conferenza stampa la metterebbe molto in crisi. Gli influencer di solito fanno il video, controllano se è fatto bene e poi lo pubblicano. La conferenza stampa è troppo per lei. Andrebbe in difficoltà con domande scomode.

Come imprenditrice digitale è finita?

Non ce la ricorderemo per la sua capacità di fare moda, è più brava a fare l'influencer. Perché fare contenuti tutti i giorni non è semplice, anche se i contenuti sono semplici e diciamo anche dimenticabili. Più brava come influencer che come imprenditrice digitale.

La perdita di follower è preoccupante?

Non è importante. Sembra che molti dei suoi follower siano inattivi ed è per questo che l'engagement più basso di Fedez, perché ha tanti follower ma molti non interagiscono o sembrerebbero fake. Il problema della Ferragni è proprio la Brand reputation. Anche la donazione che ha fatto durante quel video dicendo di dare un milione di euro non ha funzionato, perché quel milione di euro lei l'ha donato prendendo quanto ottenuto dalla sponsorizzazioni dei quei pandori. E soprattutto le persone hanno commentato con "molto spontanea questa donazione". Non credono a questi gesti postumi, cioè sono cose che non si possono davvero recuperare. C'è bisogno di un cambio di comunicazione.