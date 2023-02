Festeggia i 18 anni con la sagoma di Leclerc: al compleanno le foto insieme al cartonato

Il suo sogno era avere Charles Leclerc alla propria festa di compleanno. Così al party di 18 anni è apparso il pilota Ferrari, ma in formato cartonato. Per una sera Sara è stata una principessa: l'abito, la torta e... il principe azzurro. O meglio, rosso. Il video è stato condiviso su TikTok, raccogliendo oltre 500mila visualizzazioni in poche ore.

La ragazza nella didascalia scrive: «Mio marito». E come sottofondo "Amore puro" di Alessandra Amoroso, canzone che dedica parola per parola proprio a Leclerc. Nelle tradizionali foto dietro la torta Sara è accompagnata dalla sagoma di cartone del pilota monegasco, in giacca e camicia per l'occasione.

La neo-diciottenne, originaria di Scafati (Salerno), racconta: «La mia passione nasce da piccola, grazie a mio cugino che guardava tutte le gare da appassionato. Leclerc? Beh, è stato amore a prima vista». A chi è venuto in mente di portare una sagoma del pilota alla festa? «L'idea è stata di mia cugina con l'aiuto delle mie amiche. È stata una sorpresa bellissima, anche se ogni volta che torno a casa mi ritrovo la sagoma di un uomo in camera e mi spavento sempre».

E sull'incredibile successo riscosso su TikTok commenta: «Il video è nato per scherzo, non avrei mai pensato di fare tutte quelle visualizzazioni». Magari lo avrà visto anche Charles Leclerc.