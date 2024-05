Gli invitati non si presentano al compleanno della bimba, lo sfogo della mamma: «Ho speso 370 euro, non hanno neanche avvisato»

Anber è una mamma di Las Vegas che ha raccontato su TikTok ciò che le è capitato: nessuno si è presentato al compleanno della sua bambina. La ragazza spiega: «Ho speso molti soldi per la festa di mia figlia ma non si è presentato nessuno. Che tristezza». Il post in cui si vedono gonfiabili, vassoi con pasticcini e panini e ogni tipo di gioco per bambino ma nessuno alla festa, ha totalizzato 3.2 milioni di visualizzazioni. Nei giorni scorsi, Anber ha postato un altro video per chiudere una volta per tutte questo capitolo.

Il video TikTok

Anber, nel suo video TikTok, racconta di avere speso 400 dollari (più di 370 euro, ndr) per la festa di compleanno della sua bambina.

Festa a cui nessuno si è presentato. La giovane mamma ha spiegato che il suo cuore si è spezzato perché, a parte l'impegno che ci aveva messo per allestire tutto, le dispiaceva per i suoi bambini. In un frame del video si vede anche il fratellino della festeggiata che si asciuga una lacrima e guarda sconsolato il giardino colorato ma vuoto. «Lui è l'altro mio figlio, ci è rimasto molto male per come sono andate le cose».

Anber, tuttavia, non aveva mai spiegato il motivo per cui gli invitati non si fossero presentati alla festa e, perciò, ha registrato un altro video.

La spiegazione di Anber

Nell'ultimo post che Anber ha pubblicato su TikTok spiega: «Il video è andato di nuovo virale e in tantissimi mi stanno chiedendo il motivo per cui alla festa della mia bambina non si sia presentato nessuno. Risponderò per l'ultima volta perché è un argomento sul quale non voglio più tornare, ho deciso di andare avanti. Allora, quando ho organizzato la festa tutti gli invitati mi avevano detto che ci sarebbero stati e, poi, non si è presentato nessuno. Mio padre mi ha detto che, tutto a un tratto, non si è sentito bene e si è presentato a fare gli auguri a mia figlia tre settimane più tardi», dice la mamma.

«Mio fratello mi ha detto che la sua fidanzata non stava bene. Non commenterò nemmeno coloro che, invece, non si sono presentati e non hanno nemmeno avuto la gentilezza di mandarmi un messaggio. Io ho fatto sempre tanto per queste persone, perciò per me basta. Per gli amici con bambini che abbiamo invitato, ho ricevuto risposte del tipo: Eravamo stanchi per venire, ci dispiace. So solo che non organizzerò più una festa così in grande. Grazie per tutti i vostri messaggi e commenti».