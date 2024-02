«Ho beccato il mio fidanzato nudo insieme a sua mamma», ma non è come sembra

«Niente sapone, niente bolle, niente. Solo una piccola salvietta che lo copre, e sua madre in piedi sopra di lui con una spazzola, che lo strofina». Con queste parole una ragazza ha raccontato ai suoi follower una bizzara vicenda che ha vissuto in prima persona con un suo ex ragazzo. La giovane Becca Cinelli è rimasta inorridita quando ha scoperto quanto fossero intimi il giovane e sua madre. Durante le vacanze di Natale del suo primo anno di università, Becca è andata a trovare la famiglia del suo ex, ma è rimasta sconvolta quando si è trovata a «guardare il mio fidanzato che veniva lavato dalla madre».

La 23enne americana ha spiegato di essere entrata in casa. Mamma e figlio erano al piano di sopra, che la chiamavano per salutarla. Poi la scena grottesca: Becca ha trovato il suo ragazzo di 22 anni con le gambe incrociate in tre centimetri d'acqua nella vasca da bagno e sua madre che lo strofinava. Su TikTok, Becca ha ricordato la scena surreale e le parole della mamma che ha detto che lo fa circa una volta al mese perché «le piace strofinare i punti che lui non può raggiungere da solo».

«Sono rimasta scioccata - ha continuato la tiktoker - e mi hanno detto: Ehi, vieni qui e unisciti a noi, stai con noi.

Ero così scioccata che sono entrata e mi sono seduta sul water a parlare con loro per 30 minuti». Un comportamento che neanche lei si è riuscita a spiegare. «Dovrebbero essere in prigione. Io dovrei essere in prigione per essere rimasta lì a guardare. In quale mondo tutto ciò è normale?». Il video ha ottenuto 1,9 milioni di visualizzazioni, lasciando la gente inorridita. «Questo sembra una scena di Saltburn», ha detto un utente. «Non può essere vero, sono senza parole», si legge in un commento. «È pazzesco», gli ha fatto eco un altro.