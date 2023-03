Brooklyn Beckham prova a cucinare le fettuccine su Instagram: pioggia di critiche

Brooklyn Beckham ha provato a cucinare un classico della cucina italiana, le fettuccine, ma il risultato è disastroso. Pioggia di critiche per lo chef in erba, figlio di Victoria e David Beckham, che è stato super criticato sui social per il piatto cucinato con pasta e sugo sbagliati. Tra i tantissimi commenti anche quelli, indignati, di diversi italiani. Uno su tutti: «Che il Signore ti possa perdonare». Ma cosa ha sbagliato Beckham?

Fettuccine Alfredo, questo il piatto in cui si è voluto cimentare il 23enne, molto attivo come influencer gastronomico su Instagram.

Primo errore: spaghetti al posto delle fettuccine. Secondo errore: condimento a base di (tantissimo) latte al posto della salsa preparata con burro e parmigiano. «No no e ancora no! Così tanti errori in un solo piatto! Per favore no!», gli scrive un utente.

La settimana scorsa Brooklyn aveva sfidato papà David in una gara di frittelle. Ha condiviso un video al rallentatore mentre girava il suo pancake, chiedendo al padre di provare a fare la stessa mossa con gli "occhi chiusi". Mentre David ha risposto prontamente lodando il "buon pancake" del figlio, molti follower di Brooklyn non sono stati altrettanto entusiasti.