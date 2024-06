Bambino nato senza naso gli viene ricostruito in 3D ricopiando quello del gemello: «Ora sono come gli altri»

Un bambino nato prematuro e senza naso ha potuto averne finalmente uno grazie a un intervento chirurgico grazie all'ausilio della stampa 3D. «Ora sono davvero come gli altri», ha festeggiato il piccolo che oggi ha cinque anni. L'incredibile operazione è stata condotta dal team del dottor Flavio Facchini all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze grazie alla tecnologia 3D applicata alla chirurgia.

Dal fratello gemello del bambino è stata acquisita tutta la geometria del volto, sono state stampate poi elaborate e stampate delle 'sagome' che sono servite per prelevare frammenti di cartilagine costale del piccolo.

i frammenti sono andati così a costituire l'impalcatura ossea della piramide nasale.

Un'operazione di 7 ore

Il piccolo era nato infatti con due sole narici per repirare, senza una struttura ossea del naso vera e propria; l'intervento è consistito nella modellazione di questa parte mancante, ricoperta poi con i lembi della pelle prelevati dalla fronte e dal tessuto mucoso del bambino stesso. L'intervento è stato il meno invasivo possibile e si è articolato in due sessioni: una prima in cui si è compiuta la costruzione del naso, durata 7 ore, e una seconda che è servita per le rifiniture.

Il commento dei genitori

I genitori sono al settimo cielo tanto quanto il loro figlio che è già tornato a casa e all'asilo, e che per la prima volta ha potuto sperimentare la gioia di apparire come i suoi coetanei e come i suoi familiari. «È andato tutto benissimo, questo incontro con il Meyer ha restituito al nostro bambino sicurezza in se stesso e la speranza di una vita normale, come quella del suo gemello: guardandosi adesso dice "Ora sono davvero come il mio fratellino e i miei compagni"», ha raccontato la madre dei due gemelli.